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ЯРМОЛЕНКО: «Не знаю, как девочкам можно объяснить, что такое офсайд»

Игрок «Динамо» не нашел простого разъяснения футбольного термина

  • 26.04.2017 11:05
  • 719 просмотров
  • 5 комментария
Метки
ФК Динамо Киев. Андрей Ярмоленко
© ФК Динамо Киев. Андрей Ярмоленко

Лидер «Динамо» Андрей Ярмоленко не смог найти понятного для девушек объяснения правила офсайда.

«Я не знаю, как девочкам можно объяснить, что такое офсайд. Это тяжело.

Так что просто смотрите футбол», – сказал Ярмоленко.

Источник — #FootballHub

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Комментарии
    AlexDSan
      AlexDSan, 26.04.2017 11:25
    0
    Це він з футболами почав спілкуватись? )))
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    yan2006
      yan2006, 26.04.2017 11:28
    0
    То есть другими словами, все девушки глупые, которые не способны понять такое сложное правило футбола?

    Лучше бы молчал.
    Если будет переходить играть в Европу, могут эти слова вылезть ему боком.
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    AlexDSan
      AlexDSan, 26.04.2017 11:31
    +1
    yan2006, 26.04.2017 11:28
    То есть другими словами, все девушки глупые, которые не способны понять такое сложное правило футбола?Лучше бы молчал.
    Если будет переходить играть в Европу, могут эти слова вылезть ему боком.
    Не придирайтесь. Може він пояснював дівчатам, які реально не можуть зрозуміти і він зробив хибне узагальнення, а може просто не може пояснити те, що нутром чує. Не більше. Мене от більше цікавить з якого контексту це вирвали і наскількі коректно це зробили.
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    fuckyoupeople
    online
      fuckyoupeople, 26.04.2017 11:38
    +1
    Арбитрам лучше расскажи!
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    fff
    online
      fff, 26.04.2017 11:40
    0
    это называется в футбол играть умеет а 2слова связать не может
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