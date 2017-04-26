ЯРМОЛЕНКО: «Не знаю, как девочкам можно объяснить, что такое офсайд»

Лидер «Динамо» Андрей Ярмоленко не смог найти понятного для девушек объяснения правила офсайда.

«Я не знаю, как девочкам можно объяснить, что такое офсайд. Это тяжело.

Так что просто смотрите футбол», – сказал Ярмоленко.