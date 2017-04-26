Во вторник в Тбилиси завершился международный турнир памяти выдающегося советского футболиста, полузащитника тбилисского «Динамо» и сборной СССР, Виталия Дараселии.

В финале подопечные Андрея Анненкова и Александра Собковича встречались с голландским «АЗ» (Алкмаар), который уже обыгрывали на групповом этапе 2:0. основное время закончилось вничью 1:1,а в серии пенальти более хладнокровными и выдержанными оказались киевляне.

- Как и ожидалось, финальный поединок получился непростым, - поделился своими впечатлениями после победы старший тренер ДЮФШ «Динамо» им. Валерия Лобановского Александр Ищенко. – Очень много сил и эмоций было отдано в предыдущем противостоянии с миланским «Интером» - энергозатратный получился матч. Кроме этого, накануне решающей встречи мы провели в расположение сборной Украины U-17 нашего ведущего футболиста Викентия Волошина, который присоединился к ребятам 2000-го года рождения в подготовке к финальной части чемпионата Европы-2017, которая пройдет в Хорватии.

В первом тайме, благодаря индивидуальному мастерству, нашей команде удалось создать великолепный момент для взятия ворот, однако, к сожалению, реализовать его не получилось. А вот соперник своим шансом воспользовался в начале второго тайма, когда капитан голландцев №4 вывел свою команду вперед. Впрочем, следует отдать должное нашим ребятам – они смогли выстоять и дожать оппонента в конце встречи, забитый мяч в свой актив записал Надольский.

Поскольку дополнительное время регламентом турнира предусмотрено не было, победитель определялся в серии послематчевых пенальти. Здесь нервы оказались крепче у динамовцев – они точно реализовали четыре своих удара, а алкмаарцы дважды промахнулись. В итоге, до последнего удара дело так и не дошло – мы победили досрочно.

Церемония награждения прошла в очень торжественной атмосфере, словно ребята Лигу чемпионов выиграли (улыбается). Организаторы вручили футболистам кубок, который весит 25 кг.! так что пришлось потрудиться, чтобы поднять тяжелый трофей над головой (улыбается).

В целом, этот турнир был очень полезен для нас во многих отношениях, мы остались довольны проведенными матчами и уровнем соперников. Благодарен президенту нашего клуба Игорю Суркису за возможность принять в нем участие.

Отметим, что по итогам турнира динамовцы получили три индивидуальные награды. Лучшим вратарем был признан Валентин Моргун, приз лучшему игроку турнира получил Максим Завгородний, а лучший бомбардиром стал Ярослав Надольский.

Обзор матча

Церемония награждения