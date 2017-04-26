Верес спростував інформацію про звільнення Мазяра за порушення режиму

Рівненський «Верес» спростовував інформацію про звільнення головного тренера клубу Володимира Мазяра за порушення спортивного режиму.

«Як ми вже повідомили, Володимир Іванович у зв’язку з сімейними обставинами попросив керівництво клубу надати йому щорічну відпустку. Клуб задовольнив прохання тренера, яке продиктоване життєвими обставинами та відповідає правам працівника згідно законодавства України. Ми прикро вражені тим, які теорії виникають у ряді як рівненських, так і всеукраїнських ЗМІ у зв’язку з цією подією. Наш клуб вважає абсолютно неприпустимим той факт, що ряд сайтів та окремих журналістів дозволяють собі образливі статті на адресу тренера, який заслуговує лише поваги своєю титанічною працею, відданістю футболу та результатами, яких він досягає у нашому клубі. Ми розуміємо, що в гонитві за сенсаціями використовують всі методи, однак є певна межа, якої варто дотримуватися, певні стандарти журналістської етики, про які дуже часто забувають.

НК «Верес» обурений появою такого роду статей та вимагає спростування, наведеної інформації, публічного вибачення перед Володимиром Мазяром та нашим клубом за розповсюдження недостовіроної інформації, яка завдає шкоди гідності та діловій репутації, та недопущення таких інцидентів в майбутньому. В іншому разі ми залишаємо за собою право звертатися до відповідних інстанцій за захистом наших порушених прав», - сказано в заяві.