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Юрий Можаровский обслужит матч Черноморец - Динамо

В УПЛ определились с именами арбитров, которые будут работать на матчах 27-го тура чемпионата

  • 26.04.2017 09:51
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shakhtar.com. Юрий Можаровский
© shakhtar.com. Юрий Можаровский
Стали известны арбитры поединков 27-го тура УПЛ.
 
29 апреля (суббота)
 
«Зирка» — «Карпаты». Сергей Березка (Киевская область)
 
«Ворскла» — «Сталь». Иван Бондарь (Киев)
 
30 апреля (воскресенье)
 
«Олимпик» — «Заря». Евгений Арановский (Киев)
 
«Шахтер» — «Александрия». Ярослав Козык (Мукачево)
 
«Черноморец» — «Динамо». Юрий Можаровский (Львов)
 
«Волынь» — «Днепр». Константин Труханов (Харьков)
 

Источник — Комитет арбитров ФФУ

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