Юрий Можаровский обслужит матч Черноморец - Динамо

Стали известны арбитры поединков 27-го тура УПЛ.
29 апреля (суббота)
«Зирка» — «Карпаты». Сергей Березка (Киевская область)
«Ворскла» — «Сталь». Иван Бондарь (Киев)
30 апреля (воскресенье)
«Олимпик» — «Заря». Евгений Арановский (Киев)
«Шахтер» — «Александрия». Ярослав Козык (Мукачево)
«Черноморец» — «Динамо». Юрий Можаровский (Львов)
«Волынь» — «Днепр». Константин Труханов (Харьков)
Источник — Комитет арбитров ФФУ
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