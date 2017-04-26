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Позиция Шахтера по арендованным футболистам остается прежней

«Горняки» запрещают своим арендованным игрокам выступать в матчах против своей команды

  • 26.04.2017 09:47
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shakhtar.com, Паулу Фонсека
© shakhtar.com, Паулу Фонсека
В «Шахтере» рассказали о своей позиции относительно арендованных футболистов.
 
«Позиция «Шахтера» по вопросу арендованных игроков остается неизменной. Мы не запрещаем игрокам играть против себя.
 
Однако клуб, берущий футболистов в аренду, освобождается от уплаты арендной платы, если не использует игроков в матчах против «Шахтера».
 
По имеющейся информации, возможностью не платить аренду воспользовались все клубы», — прокомментировали в клубе.
 

Источник — Футбол 24

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