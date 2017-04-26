Позиция Шахтера по арендованным футболистам остается прежней

В «Шахтере» рассказали о своей позиции относительно арендованных футболистов.

«Позиция «Шахтера» по вопросу арендованных игроков остается неизменной. Мы не запрещаем игрокам играть против себя.

Однако клуб, берущий футболистов в аренду, освобождается от уплаты арендной платы, если не использует игроков в матчах против «Шахтера».

По имеющейся информации, возможностью не платить аренду воспользовались все клубы», — прокомментировали в клубе.