Позиция Шахтера по арендованным футболистам остается прежней

В «Шахтере» рассказали о своей позиции относительно арендованных футболистов.
«Позиция «Шахтера» по вопросу арендованных игроков остается неизменной. Мы не запрещаем игрокам играть против себя.
Однако клуб, берущий футболистов в аренду, освобождается от уплаты арендной платы, если не использует игроков в матчах против «Шахтера».
По имеющейся информации, возможностью не платить аренду воспользовались все клубы», — прокомментировали в клубе.
Источник — Футбол 24
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