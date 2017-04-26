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Тотовицкий принес победу Кортрейку над Руселаре

Украинский нападающий бельгийского клуба забил на 89-й минуте матча

  • 26.04.2017 09:22
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Андрей Тотовицкий. sport.be
© Андрей Тотовицкий. sport.be
Арендованный у донецкого «Шахтера» нападающий Андрей Тотовицкий отметился очередным голом в составе «Кортрейка», который на выезде благодаря экс-игроку «Зари» смог добыть победу над «Руселаре».
 
«Руселаре» — «Кортрейк» — 2:3
Голы: ван Эно, 11 (1:0). де Смет, 20 (1:1). де Смет, 30 (1:2). ван Эно, 83 (2:2). Тотовицкий, 89 (2:3).


 

Источник — Sport.ua

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