Айнтрахт вышел в финал Кубка Германии

Как только про политику, так сразу одни и те же ники, одни и те же стандартные высеры. И сколько ...

это совсем не позорище, а вполне приличная у нас команда, вкладывайте хотя бы 10-ю часть или 20-ю...

Нужно научиться вбрасывание выигрывать и чаще бить по воротам.А то они вместо тупого вброса в зон...