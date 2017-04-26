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Айнтрахт вышел в финал Кубка Германии

Клуб из Франкфурта обыграл в серии послематчевых пенальти «Боруссию» Менхенгладбах

  • 26.04.2017 09:09
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«Боруссия» М – «Айнтрахт» Ф 1:1 (по пенальти — 6:7)
Голы: Хофманн, 45 - Таватха, 15.
«Боруссия» М: Зоммер, Кристенсен, Вендт (Шульц, 41), Эльведи, Вестергор, Штробль, Дауд (Бенеш, 80), Хофманн (Соу, 112), Траоре (Херрманн, 90), Хан, Штиндль.
«Айнтрахт» Ф: Градецки, Хектор, Очипка, Таватха (Русс, 103), Абраам, Гачинович, Маскарель (Вольф, 59; Варела, 72), Фабиан, Чендлер, Ребич (Сеферович, 75), Хргота.
Предупреждения: Вендт, Шульц, Хан - Фабиан, Варела.
 

Источник — Sport.ua

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