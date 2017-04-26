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Антонио КОНТЕ: «Сделали большой шаг вперед»

Наставник «Челси» - о победе над «Саутгемптоном» (4:2)

  • 26.04.2017 09:01
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ФК Челси. Антонио Конте и Диего Коста
© ФК Челси. Антонио Конте и Диего Коста
После победы в чемпионате Англии над «Саутгемптоном» с прессой пообщался главный тренер «Челси» Антонио Конте.
 
– Мы сделали большой шаг вперед в психологическом плане, – говорит Конте. – Это было большим испытанием для нас, и мы справились. Я очень доволен, но нельзя думать, что борьба завершена. Диегу Коста? Он оформил дубль. А я всегда говорил, что доволен его работой и отношением к команде. Иногда ему не везло.
 

Источник — Sport.ua

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