Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Халл Сити добился отмены красной карточки Ниасса

Форвард может сыграть в ближайшем матче против «Саутгемптона»

  • 26.04.2017 08:07
  • 92 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Нападающий «Халл Сити» Байе Умар Ниасс сможет сыграть в матче ближайшего тура английской Премьер-лиги с «Саутгемптоном», несмотря на красную карточку, которую он получил в игре предыдущего тура с «Уотфордом» (2:0). 
 
Сенегальский форвард получил прямую красную карточку за фол на М'Байе Ньянге и должен был пропустить из-за дисквалификации три матча. 
 
«Халл Сити» подал апелляцию в Футбольную ассоциацию Англии, и она была удовлетворена.
 

Источник — Footmania

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.