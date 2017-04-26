Халл Сити добился отмены красной карточки Ниасса

Нападающий «Халл Сити» Байе Умар Ниасс сможет сыграть в матче ближайшего тура английской Премьер-лиги с «Саутгемптоном», несмотря на красную карточку, которую он получил в игре предыдущего тура с «Уотфордом» (2:0).

Сенегальский форвард получил прямую красную карточку за фол на М'Байе Ньянге и должен был пропустить из-за дисквалификации три матча.

«Халл Сити» подал апелляцию в Футбольную ассоциацию Англии, и она была удовлетворена.