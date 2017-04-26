Владимир ШАРАН: «Вернидуб не имеет морального права так говорить»

Главный тренер «Александрии» Владимир Шаран высказался в адрес своего коллеги, наставника луганской «Зари» Юрия Вернидуба, в связи с его недавними комментариями относительно предвзятого судейства.

«Был удивлен высказыванием моего коллеги, Юрия Вернидуба. Во флеш-зоне после проигранного матча от „Черноморца“ он комментирует матчи с участием „Александрии“. Я понимаю, что он — лучший тренер Украины, в еврокубковых матчах он успокаивает Моуринью (улыбается), ему все можно. Уже стало закономерностью, что когда его команда проигрывает, он ищет причины своих поражений в выступлениях других команд. И уж очень часто апеллирует в сторону „Александрии“.

Я не знаю, где ему „Александрия“ дорогу перешла. Да, судья ошибся, вопросов нет. Часто судьи ошибаются не в нашу сторону. И как результат — больше, чем половина команды, травмированных. Но все знают мой принцип: не обсуждать судейских решений. Не имеет права Юрий Николаевич Вернидуб обвинять тренеров и руководство клуба в судейских ошибках. И об этом факте я не могу молчать и закрывать глаза.

Почему в матче с „Фенербахче“, когда арбитр и в первом матче ошибся, дав больше добавленного времени, и „Заре“ забили гол, и во втором матче, когда они чистый гол забили, он промолчал? Потому что это Европа. А „Александрия“, маленькая команда из районного центра, и поэтому можно постоянно на эту команду говорить все, что угодно о том, почему эту команду он никак не может обыграть. Однажды обыграл и все.

Еще раз повторюсь: мой коллега по тренерскому цеху, который тоже много пострадал от судейских ошибок, просто не имеет морального права говорить подобные вещи. Мне очень обидно, у меня тоже есть самолюбие, и я не могу об этом молчать, ведь это клевета на ФК „Александрия“. Мы этого не заслуживаем».