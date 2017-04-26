Арьен РОББЕН: «Это будет жаркий матч»

Полузащитник «Баварии» Арьен Роббен поделился ожиданиями от матча с дортмундской «Боруссией» в полуфинале Кубка Германии. Игра пройдёт завтра, 26 апреля, на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене.
«Это будет жаркий матч. Я уверен, что если мы выложимся на 100%, то сможем их победить. Я уверен в наших силах, мы должны выложиться на максимум, ведь победитель будет лишь один. Я люблю большие важные матчи. Ради таких игр и живёт футболист. Я в предвкушении», — говорит Роббен.
Источник — ФК Бавария
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