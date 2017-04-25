Челси обыграл Саутгемптон и еще на шаг приблизился к чемпионству

Чемпионат Англии. 34-й тур
«Челси» – «Саутгемптон» – 4:2
Голы: 1:0 – 5 Азар, 1:1 – 24 Ромеу, 2:1 – 45 Кэйхилл, 3:1 – 53 Диего Коста, 4:1 – 89 Диего Коста, 4:2 – 90 Бертран.
«Челси» – Куртуа, Давид Луиз, Кэйхилл, Алонсо, Аспиликуэта, Матич, Мозес (Терри, 86), Фабрегас (Педро, 77), Канте, Азар (Виллиан, 90), Диего Коста.
«Саутгемптон» – Форстер, Стивенс, Бертран, Соареш, Йосида, Тадич, Уорд-Проуз (Лонг, 82), Буфаль (Редмонд, 68), Ромеу, Габбьядини (Родригес, 86), Дэвис.
Предупреждения: Канте (40), Фабрегас (49), Ромеу (60), Тадич (73).
Источник — Sport.ua
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