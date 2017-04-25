Дубль Сандро Рамиреса принес Малаге победу над Гранадой

Чемпионат Испании. 34-й тур
«Гранада» – «Малага» – 0:2
Голы: 0:1 – 47 Сандро Рамирес, 0:2 – 90 Сандро Рамирес.
«Гранада» – Очоа, Ингасон, Литри (Сильва, 46), Фулькье, Хонгла, Крхин, Агбо, Мубарак (Малле, 54), Карсела-Гонсалес, Куэнка (Понсе, 76), Рамос.
«Малага» – Камени, Луис, Рикка, Эрнандес, Льоренте, Кеко (Дуда, 68), Хуан Карлос (Демичелис, 74), Камачо, Ресио (Онтиверос, 87), Форнальс, Сандро Рамирес.
Предупреждения: Ингасон (10), Карсела-Гонсалес (27), Рамос (49), Мубарак (51), Хонгла (72).
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«Спортинг Хихон» – «Эспаньол» – 1:1
Голы : 1:0 – 39 Родригес, 1:1 – 55 Морено.
«Спортинг Хихон» – Куэльяр , Бабен, Канелья (Лопес, 78), Дуглас Перейра, Хорхе Мере, Альварес, Микель Весга, Касес (Кастро, 68), Родригес (Кармона, 72), Бурги, Чоп.
«Эспаньол» – Лопес, Рейес, Кариколь, Марк Наварро, Хурадо, Санчес, Хави Фуэго, Лопес Сильва, Пьятти (Мелендо, 76), Кайседо (Баптистао, 46), Морено.
Предупреждения: Хави Фуэго (15), Родригес (18), Санчес (83).
Источник — Sport.ua
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