Дубль Сандро Рамиреса принес Малаге победу над Гранадой

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ЧМ-2017. Сборная Украины минимально уступила Австрии 23:42 — solova63 насчет тенниса позвольте не согласиться! 23:40 — DenikBu Конечно обидно...Но парни бились ,старались ! Все таки надеюсь ...Должно получится в следующих дв... 23:40 — Andriy Stefankiv Народ навпаки потрібно підтримати пацанів! Бються як леви. Майстерності невистачає! Ну це рівень ... 23:34 — centurionaeurelius Если Украина хочет изменится в лучшую сторону, то для этого нужно прежде всего изменится украинск...