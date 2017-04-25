Динамо U-16 вышло в финал турнира памяти Дараселии, разгромив Интер

Команда футболистов киевского «Динамо» 2001-го года рождения под руководством Андрея Анненкова и Александра Собковича в эти дни выступает на международном турнире памяти советского футболиста, полузащитника тбилисского «Динамо» и сборной СССР, заслуженного мастера спорта СССР Виталия Дараселия.

Напомним, футболист погиб в 1982-м году в возрасте 25-ти лет во время автокатастрофы на одном из участков горного «серпантина» - автомобиль рухнул с обрыва в горную реку.

В соревновании, которое проходит в Тбилиси, принимают участие 8 команд из разных стран, поделенные на две группы. Турнир проводится среди игроков 2001-го года рождения, но каждый участник имел право заявить до 5 футболистов 2000-го года рождения. Отметим, что наша команда играла исключительно 16-летними ребятами.

За выход в полуфинал киевляне соревновались с голландским «АЗ» Алкмаар, загребским «Динамо» и турецким «Трабзонспором». Второй квартет составили «Динамо» (Тбилиси, Грузия), «Интер» (Милан, Италия), «Гент» (Бельгия) и «Габала» (Азербайджан).

Подробнее о выступлении ребят рассказал старший тренер ДЮФШ «Динамо» им. Валерия Лобановского Александр Ищенко, который сейчас находится вместе с командой:

- В первой встрече наша академическая группа обыграла «АЗ» со счетом 2:0, затем минимально уступила загребскому «Динамо» 0:1, и в последнем матче группового этапа победила «Трабзонспор» 2:0. Таким образом, динамовцы вместе с голландским коллективом вышли в полуфинал. С параллельной группы им составили компанию «Интер» и «Гент».

По воле жребия за путевку в финал киевское «Динамо» сражалось с «Интером». Получилась очень интересная игра – на встречных курсах. Правда, поначалу чувствовалась скованность наших ребят, которые переживали за результат. Но достаточно быстрый гол Надольского помог с этим справиться. Затем преимущество снова перешло к «Интеру», но вскоре Духота здорово убежал в контратаку, не пожадничал, отдал пас, и Надольский снова забил почти в пустые ворота.

После перерыва шла равная игра, боевая, жесткая, но динамовские футболисты не уступали в борьбе более атлетичным миланцам, а даже наоборот, спортивной злости у наших ребят было побольше. Ближе к концу игры Завгородний шикарным ударом метров с 20-ти попал точно в «девятку». А вышедший на замену Дероган после отличного паса Волошина поставил эффектную точку в матче - 4:0.

Было приятно ощущать поддержку зрителей, которых было немало на этой игре. А во время разминки организаторы даже включили украинскую песню «Ти ж мене підманула» - это было очень уместно, это был хороший знак, который поднял боевой дух наших игроков.

Тем временем «Гент» уступил «АЗ» Алкмаар 0:2, таким образом, в решающем матче динамовцы снова встретятся с голландцами. Скорее всего, это будет игра уже другого порядка.

Отметим, что финальный поединок состоится 25 апреля на стадионе «Динамо» в Тбилиси, начало в 17.00.