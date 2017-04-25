Серхио Рамос дисквалифицирован на один матч

Во вторник днем Комитет по проведению соревнований в Ла Лиге принял решение дисквалифицировать Серхио Рамоса на одну игру за прямую красную карточку, полученную им в прошедшем Класико.



Несмотря на апелляцию Королевского клуба, который представил фото и видеокадры с целью доказать, что контакта между Рамосом и Лео Месси не было, Комитет принял решение, что арбитр встречи Эрнандес Эрнандес абсолютно заслуженно удалил четвертого номера хозяева. Также Комитет не посчитал, что аплодисменты в исполнении Рамоса после удаления были направлены в адрес арбитра (на видео отчетливо видно, что они адресованы Жерарду Пике), и не стал накладывать дополнительный штраф на игрока «сливочных».



Таким образом, Серхио Рамос пропустит лишь выездную встречу команды в Ла-Корунье, которая состоится в среду, 26 апреля.