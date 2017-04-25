ДЕНИСОВ: «Не знаю, как мы будем запускать следующий чемпионат»

Директор каналов «Футбол 1»/«Футбол 2» Александр Денисов просит руководство Премьер-лиги ускорить процес решения нового формата и единого пула.



«Мы как трансляторы на сегодняшний день не получили для себя главные ответы. Первый – по поводу формата, как будет выглядеть чемпионат. А формат – это продукт. Второй – когда клубы передадут права УПЛ или не передадут. Когда нам начинать диалог в плоскости следующего сезона? Потому что сейчас уже конец апреля. На любой продукт, который мы приобретаем, нужно потратить время: на промо, организацию, планирование. Плюс есть вопрос денег, вопрос переговоров. Мы на сегодняшний день не понимаем, будет или не будет пул, будет или не будет тендер… Идти ли нам завтра уже напрямую к клубам или же нам ждать хорошей погоды от УПЛ, которая скажет – вот она бумага, вот все права, это продается и стоит, по нашему мнению, вот столько. Вот этого на сегодняшний день нет.



Известно только то, что будет создана рабочая группа, которая должна в самое ближайшее время принять все решения. Если это все уйдет в середину июня, а чемпионат стартует в начале июля, то я вообще не знаю, как мы этот чемпионат будем запускать. Уже есть моральная усталость от того, что за день или за два дня до старта чемпионата мы еще подписываем какие-то контракты с клубами, думаем, кто у нас будет в пуле или не будет. Хочется, чтобы мы постепенно ставили все события на рельсы взаимовыгоды и начинали работать уже профессионально», – сказал Денисов.