Спортдир Олимпика: «За плей-офф практически никто не высказался»

Спортивный директор «Олимпика» Алексей Антонов подвел итоги собрания тренеров и функционеров клубов Премьер-лиги.

- Многие представители клубов, в том числе и вы, шли на собрание с желанием утвердить формат чемпионата в три круга. Кто еще предлагал такой вариант?

- Леонид Кучук долгое время разъяснял плюсы данного формата, потому что у него есть опыт игры в таком чемпионате. Во времена работы в Молдове он попробовал на себе данный формат турнира. Говорит, что отличная система, которая гарантирует чемпионату борьбу на всех участках таблицы.

Долгое время тренерам не давали слово, но затем они начали высказывать свою точку зрения. Большинство поддержало нынешний формат, либо же формат в три круга. Против всех высказались «Карпаты» и «Волынь». Виталий Кварцяный вовсе предложил ввести государственную программу, как было при СССР.

- Владимир Генинсон сказал, что телетрансляторы смогли многих переубедить. Это так?

- Никто никого не переубеждал. Трансляторы высказали свое мнение. Нынешним форматом они довольны, но хотят его доработать. Александр Денисов послал месседж Владимиру Генинсону: «У меня для вас в конце июня могут быть плохие новости». На что президент ответил: «Александр, у меня также могут быть для вас в июне плохие новости». Не знаю, что это значит, то ли Генинсон нашел нового транслятора, то ли представитель телетранслятора блефует, то ли действительно у Денисова есть какие-то неприятные новости и факты.

- В итоге, пришли к мнению, что нужно оставить нынешний формат, разбавив его играми плей-офф?

- За плей-офф практически никто не высказался. Это одна игра, кому она нужна? Денег больше заработаем? Нет. Были дебаты, но в основном было предложение Палкина, которое он объяснял. Никто не поддержал и деление очков после первого этапа. Все как есть, так и останется.

Мы ничего не утвердили. Во вторник будет собираться рабочая группа в закрытом формате. Они обсудят все замечания, которые мы внесли, сделают выводы, после чего пришлют предложения клубам. А мы уже проголосуем.

- Возвращение к 16-ти клубам в Премьер-лиге вообще рассматривалось?

- «Карпаты» предлагали такой вариант, но не объяснили, за счет чего можно увеличить количество участников Премьер-лиги.

- Почему не было представителей «Днепра»?

- Они прислали письмо, что у них не получается прибыть в Киев. Случились какие-то проблемы с транспортом.

- Какова была роль Андрея Шевченко на собрании?

- Андрей Николаевич – грамотный парень, высказывал свое мнение, практически он вел собрание. Говорил по формату, предлагал создать зимний турнир в январе, где будет возможность посмотреть в деле претендентов на попадание в национальную команду. Клубы согласились, теперь Шевченко будет думать о формате этого турнира. Но пока что это сырой вариант.

Кроме того, Шевченко объявил, что будет подтягивать в сборную молодых футболистов со всех клубов вне зависимости от клубной прописки. Он не будет делать акцент только на двух командах – «Шахтере» и «Динамо». Он будет обращать внимание на все клубы.

- Много вопросов вызвала дата начала следующего сезона – 15 или 22 июля…

- Это был спорный вопрос, ничего так и не решили. Наш тренер Роман Санжар любое решение примет, нам все равно когда начинать. Времени на отдых будет достаточно при любом раскладе. Но Владимир Генинсон сказал, что все равно придется играть последний тур в текущем календарном году в середине декабря, и нужно к этому готовиться. Впереди чемпионат мира, из-за чего нужно раньше закончить сезон.

- Президент УПЛ сказал, что поднимался вопрос об арендованных игроках, но о его решении предложил спросить у клубов. Что решили все-таки?

- Как сказал Виталий Владимирович Кварцяный, мы – номер 16. Имелись в виду все клубы, которые не входят в число грандов. Вопрос арендованных поднимал и Андрей Шевченко, было предложение закрепить это в регламенте. Но в итоге ничего так и не решили, клубы будут договариваться между собой, как и раньше.

- Вопросы единого телевизионного пула не обсуждали? Когда планируете собираться по этому поводу?

- Владимир Генинсон сказал, что Игорь Суркис точно не будет подписывать договор о едином телепуле. Маркетинговые права он готов передать, но не права на трансляцию матчей «Динамо».

- Какие еще вопросы поднимались? Может, вопросы об игре единым мячом, качество полей.

- «Динамо» поднимало вопрос качества полей, но это глобальный вопрос. В будущем, может, ужесточат регламентные нормы по качеству газонов. Сейчас вот «Верес» стремится в Премьер-лигу, а у него нет никакой инфраструктуры. Есть вопросы и по «Ильичевцу», у которого шикарная база и замечательный стадион, но захотят ли ехать в Мариуполь клубы Премьер-лиги? Например, «Динамо» туда не очень стремится.

Что касается единого мяча, то этот вопрос вовсе не поднимался.