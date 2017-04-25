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Sport Arena: Мазяр уволен из Вереса за нарушение спортивного режима

У наставника ровненской команды возник конфликт с руководством клуба

  • 25.04.2017 20:19
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  • 2 комментария
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ФК Верес. Владимир Мазяр
© ФК Верес. Владимир Мазяр

Главный тренер «Вереса» Владимир Мазяр уволен со своего поста за неподобающее поведение. Напомним, пресс-служба ровненской команды сообщила, что наставник взял отпуск по семейным обстоятельствам.

По информации источника, возвращения Мазяра с так называемого отпуска ждать не стоит. В одной из ситуаций он некорректно повел себя, чем вывел из себя руководство «Вереса».

39-летний тренер работает с командой с апреля прошлого года. За это время «Верес» вышел в Первую лигу и претендует на повешение в классе и в этом году.

Следующий матч ровненский клуб проведет 29 апреля против киевского ФК «Арсенал-Киев».

Источник — Sportarena

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