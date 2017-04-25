Кубковый поединок Николаев – Динамо покажет телеканал 2+2

В эту среду, 26 апреля, в полуфинальном матче Кубка Украины киевское «Динамо» встретится на выезде с МФК «Николаев».
В прямом эфире этот матч будет транслироваться на телеканале «2+2». Онлайн-трансляция поединка будет доступна на сайте телеканала.
Прямое включение с Центрального городского стадиона Николаева начнется в 17:55.
Источник — ФК Динамо Киев
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