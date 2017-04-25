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Кубковый поединок Николаев – Динамо покажет телеканал 2+2

Мачт состоится 26 апреля в 18:00

  • 25.04.2017 19:52
  • 553 просмотров
  • 1 комментария
Метки
Кубковый поединок Николаев – Динамо покажет телеканал 2+2

В эту среду, 26 апреля, в полуфинальном матче Кубка Украины киевское «Динамо» встретится на выезде с МФК «Николаев».

В прямом эфире этот матч будет транслироваться на телеканале «2+2». Онлайн-трансляция поединка будет доступна на сайте телеканала.

Прямое включение с Центрального городского стадиона Николаева начнется в 17:55.

Источник — ФК Динамо Киев

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Комментарии
    olexyn
      olexyn, 25.04.2017 20:14
    +1
    цікааавооо... Як так: пенісова бортанули?
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