Керманич Вереса взяв відпустку у зв’язку з сімейними обставинами

Старший тренер «Вереса» Юрій Вірт готуватиме команду до найближчих матчів чемпіонату.
Головний тренер Володимир Мазяр звернувся з проханням про відпустку у зв’язку з сімейними обставинами. Враховуючи заслуги тренера перед клубом, а також невідкладної ваги сімейні обставини, керівництво клубу надало Володимиру Мазяру відпустку згідно до чинного законодавства.
На цей період виконувачем обов’язків головного тренера призначений Юрій Вірт.
Источник — ФК Верес
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