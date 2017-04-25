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Керманич Вереса взяв відпустку у зв’язку з сімейними обставинами

Замість Володимира Мазяра команду до наступних матчів буде готувати Юрій Вірт

  • 25.04.2017 19:36
  • 475 просмотров
  • 1 комментария
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ФК Верес. Владимир Мазяр и Юрий Вирт
© ФК Верес. Владимир Мазяр и Юрий Вирт

Старший тренер «Вереса» Юрій Вірт готуватиме команду до найближчих матчів чемпіонату.  

Головний тренер Володимир Мазяр звернувся з проханням про відпустку у зв’язку з сімейними обставинами. Враховуючи заслуги тренера перед клубом, а також невідкладної ваги сімейні обставини, керівництво клубу надало Володимиру Мазяру відпустку згідно до чинного законодавства.

На цей період виконувачем обов’язків головного тренера призначений Юрій Вірт.

Источник — ФК Верес

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Комментарии
    jerry1967
      jerry1967, 25.04.2017 20:05
    +2
    Не хоче Мазяр приймати участі у "зливі" ігор, які ще залишилися у "Вереса". ..
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