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У Ярослава Ракицкого родилась дочь

Малышку решили назвать Ярославой

  • 25.04.2017 18:28
  • 429 просмотров
  • 3 комментария
Метки
ФК Шахтер Донецк. Ярослав Ракицкий
© ФК Шахтер Донецк. Ярослав Ракицкий

В семье защитника «Шахтера» и сборной Украины Ярослава Ракицкого пополнение.

23 апреля Ольга Ракицкая подарила мужу дочь. Девочку решили назвать Ярославой. Сегодня родители забрали новорожденную из роддома.

– Я очень счастлив! – коротко поделился впечатлениями Ярослав.

ФК «Шахтер» и болельщики команды поздравляют супругов с долгожданным и радостным событием! Желаем им семейного счастья и крепкого здоровья малышке!

Источник — ФК Шахтер

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Комментарии
    andriy-m7
      andriy-m7, 25.04.2017 18:46
    -2
    Новина дня від спорт.юа
    Ссылка
    jimmi1986
    online
      jimmi1986, 25.04.2017 19:04
    0
    Ярослова Ярославовна... видимо Ракицкие не отличаются умом и сообразительностью
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    Oleg.Groningen
    online
    Oleg.Groningen, 25.04.2017 19:07
    0
    Ще один стане кармільцем.
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