У Ярослава Ракицкого родилась дочь

Нормально кто-то обагатился за счёт долгостроя, построил себе дачу и не одну))

Я так розумію, цей матч для обраних. А може к чорту, може і трансляцію не потрібно робити, і на с...

Одного не збагну. Півфінал кубку, матч в будній в 18:00. Яке мурло придумало проводити матчі в бу...

Мегаклюбу удача не нужнаЭто же команда которая демонстрирует очень сногшибательный фунбол :-...