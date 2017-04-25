У Ярослава Ракицкого родилась дочь

В семье защитника «Шахтера» и сборной Украины Ярослава Ракицкого пополнение.
23 апреля Ольга Ракицкая подарила мужу дочь. Девочку решили назвать Ярославой. Сегодня родители забрали новорожденную из роддома.
– Я очень счастлив! – коротко поделился впечатлениями Ярослав.
ФК «Шахтер» и болельщики команды поздравляют супругов с долгожданным и радостным событием! Желаем им семейного счастья и крепкого здоровья малышке!
Источник — ФК Шахтер
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