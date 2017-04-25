Филипп ЛАМ: «Боруссия – невероятно талантливая команда»

У Филиппа Лама перед глазами большая цель. 27 мая на «Олюмпиаштадион» в Берлине состоится финал Кубка Германии, в котором капитан «Баварии» хочет на мажорной ноте завершить карьеру профессионального футболиста. «Это было бы замечательным завершением карьеры. На этом стадионе всегда отличная атмосфера. Я провел на нем много финалов, большинство из которых с успехом», - рассказал 33-летний Лам на пресс-конференции за два дня (среда, 20:45 по местному времени) до полуфинала против «Боруссии» Дортмунд.

Филипп Лам принял участие в семи финалах Кубка Германии, победив в шести. Теперь коренной мюнхенец хочет попасть в свой восьмой финал. Для этого осталось пройти всего один рубеж - «Боруссию» Дортмунд.

«У Дортмунда невероятно талантливая команда, особенно в том, что касается атакующих игроков. Мы должны будем выложиться на 100 процентов», - заявил Лам. Несколько недель назад «Баварии» удалось это очень хорошо, когда она в рамках Бундеслиги уверенно переиграла «Боруссию» со счётом 4:1. Однако Лам уверен, что предстоящий матч будет совершенно другим. «Матч начнется при счете 0:0».

Лам ждёт предстоящую «топ-дуэль» с большим предвкушением. По его мнению в матче сойдутся две немецкие «топ-команды». «Это будет интересный и захватывающий поединок. С 2012 года мы постоянно встречаемся в финале кубка. Данный факт демонстрирует исключительность обоих клубов», - отметил чемпион мира 2014 года.

Не против никакой другой команды Лам не играл в Кубке Германии чаще, чем против «Боруссии» Дортмунд. Шесть из его 57 матчей в данном турнире были против злейшего конкурента из рурской области. Это были великолепные матчи и поэтому Лам уверен, что, несмотря на большое количество поединков в течение последних недель, его команда выложится на максимум. «Финал в Берлине у нас перед глазами. Если у кого-то не хватает мотивации, то он выбрал не ту профессию», - уверен капитан Рекордмайстера.

Лам ждёт матч с большим нетерпением, он ни в коем случае не собирается рассчитывать на случай. Он готов даже к возможной серии пенальти. «Иногда я тренирую пробитие пенальти. Но, честно говоря, мы не хотим, чтобы до этого дошло!». 21-й номер «Баварии» хочет непременно решить все вопросы в основное время. Для его команды этот матч должен стать последней остановкой перед «Олюмпиаштадион!».