Сегодня Йохану Круиффу исполнилось бы 70 лет

Хендрик Йоханнес КРОЙФ

Родился 25 апреля 1947 года в Амстердаме (Нидерланды). Умер 24 марта 2016 года.

Достижения игрока: девятикратный чемпион (1966–1968, 1970, 1972, 1973, 1982–1984) и шестикратный обладатель Кубка (1967, 1970–1972, 1983, 1984) Голландии. Чемпион (1974) и обладатель Кубка (1978) Испании. Победитель Кубка чемпионов (1971, 1972, 1973), Суперкубка Европы (1972), Межконтинентального кубка (1972). Лучший футболист Европы (1971, 1973, 1974). Входит в список ФИФА из 125 величайших футболистов, составленный Пеле.

Тренерские достижения: четырехкратный чемпион (1991–1994) и обладатель Кубка (1990) Испании, Кубка Голландии (1986, 1987). Обладатель Кубка чемпионов (1992), Суперкубка Европы (1992), Кубка кубков (1987, 1989). Лучший тренер мира (1987).

Всего за свою карьеру сыграл 752 матча, забил 425 мячей.

Это мой самый любимый игрок. Мой кумир, который стал для меня кумиром, когда мне было 14 лет. И с тех пор я всегда говорю - лучший в мире игрок для меня Круифф. Именно Круифф. Впервые я увидел фото длинноволосого худощавого паренька в справочнике футбольном за 1972 год. Там было написано, что Кубок европейских чемпионов выиграл голландский "Аякс", победив в финале итальянский "Интер" 2:0, а лучшим в "Аяксе" был Йоханн Круифф, который забил два гола. Да-да, именно так Йоханн с двумя "н" и именно Круифф. Загадочный паренёк из неизвестной мне страны произвёл впечатление. Почему неизвестной страны? Просто я ничего не слышал о ней до этого. Я ведь тогда знал лучшие в Европе - это сборные Италии, ФРГ, Испании, Англии. И клубы из этих стран. Голландия на тот момент для меня, что сборная Мальты, Кипра, маленькая страна, которую испанцы и итальянцы должны 3:0 обыгрывать. Этот справочник до сих бережно храню. Я стал усиленно искать информацию о нём в разных газетах и футбольных справочниках - в газете "Советский спорт", в еженедельнике "Футбол-хоккей". Там иногда был просто текст - результаты матчей еврокубковых, иногда даже авторов голов указывали. Нашёл на карте эту страну, пытался найти и прочесть информацию об этой стране в учебниках истории и географии.

А потом был чемпионат мира 1974 года в ФРГ. Я был настолько восхищён игрою Круиффа и голландской сборной, что на портфеле написал состав сборной Голландии, с внутренней стороны и английскими буквами. Ибо тогда был "железный занавес", который соорудили коммунисты... информация о западных странах и США была мизерная, только центральное ТВ и газета "Правда" могла давать информацию о жизни там, "за бугром", и почти всегда это было в негативном свете. Иногда в научных журналах писали о климате разных стран, в том числе и капиталистических стран, или про исторических личностей разных стран были статьи. А так чтобы прочесть о быте и жизнь в тех странах на текущий момент....ни-ни, нельзя. Даже в телепередаче "Клуб кинопутешествий" и в художественных фильмах показывали только улицы и площади капиталистических стран, и при этом ни слова об уровне жизни там... Мол, там рабочий класс угнетён капиталистами. Наши люди, жители СССР, которые интересовались зарубежными музыкантами, литературой, которые восхищались спортсменами из США и Европы, могли запросто попасть под колпак КГБ (Комитета Государственной Безопасности). Помню, товарищ из моего класса интересовался музыкой "Битлз". И нам на комсомольском собрании, тогда сказали, вот Олег увлечён западной музыкой... хороший комсомолец Вася про это учительнице рассказал - Олег неправильно ориентирован, надо с ним беседу воспитательную провести... Самого Олега на собрании не было, и учительница даже сказала, мол, видите, он даже на собрание не пришёл... влияние Запада проявляется. Тогда сборная СССР не поехала играть со сборной Чили за путёвку на чемпионат мира из-за Пиночета и переворота в Чили. Я боялся, что не вижу игр этого чемпионата, но советское телевидение все-таки вело трансляции. Голландия, выиграв у Аргентины 4:0, у Бразилии 2:0, у ГДР 2:0, не смогла одолеть ФРГ в финале и проиграла 1:2. Я был расстроен до слёз. Но мало кому об этом говорил. Комсомольцы считалось тогда, не должны были переживать за капиталистов! Герд Мюллер забил в финальном матче решающий победный гол. Гениальных голландцев помню до сих пор и могу по памяти воспроизвести их состав: Круифф, Неескенс, Реп, Реенсенбринк, Ван Ханегем, Кроль, Хаан, с двумя буквами «а», во всяком случае, на портфеле у меня так было написано. Мир увидел новый стиль игры, пришедший из Голландии, - "тотальный футбол". Игра сборной Голландии стала большим Открытием чемпионата. Начало финала было драматичным - Круифф упал в штрафной площади немцев после сольного прохода. Голландская сборная, которую тренировал Михелс, начала с центра поля и сделала порядка 20 точных передач и когда секундная стрелка успела пройти только один круг голландцы уже повели в счёте - Неескенс четко реализовал пенальти. У немцев взыграла злость, и Беккенбауэр с Фогсом полностью нейтрализовали Круиффа. Вскоре немцы изменили ход игры в свою пользу и, в конце концов, победили со счетом 2:1. Йоханн Круифф выступал в ФРГ под номером 14. С тех, когда меня спрашивают - твоя любимая цифра - отвечаю моментально - "14". В 2012 году я надеялся, что Круифф приедёт в Харьков поддержать свою сборную, и я вижу живьём своего кумира. Но он не приехал. Зато видел его сына в игре против Металлиста. Осенью 2007 года была игра Металлист - Металлург (Д) 1:1. Хорди Круифф сыграл 90 минут.





Выдающийся игрок в моей памяти навсегда останется и никогда не забудется мною, с его появлением для меня мой любимый футбол стал ещё и необыкновенно романтичным, и воспринимался уже как чудесный спектакль с яркой личностью в главной роли.