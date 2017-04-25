Олег ДУЛУБ: «12 клубів для України – це дуже мало»

24 квітня у Будинку футболу відбулася робоча нарада за участі керівництва ФФУ, Прем’єр-ліги, головних тренерів і представників клубів елітного дивізіону, ініційована наставником національної збірної України Андрієм Шевченком. Зокрема, були присутніми на цій зустрічі головний наставник «зелено-білих» Олег Дулуб та технічний директор львівського клубу Тарас Гордієнко.

«В основному говорили про новий формат змагань на наступний рік у Прем’єр-лізі. Також Андрій Миколайович Шевченко підняв питання щодо виклику гравців до Національної збірної України. Зокрема, йшлося про те, щоб зробити взимку невеликий тренувальний збір для молодих футболістів у рамках Національної команди. Я його в цьому абсолютно підтримую та думаю, що пропозиція справді хороша» – каже Олег Дулуб.

«Дуже багато питань виникає до системи розіграшу, яку запропонував донецький «Шахтар». Його позиція зводиться до того, щоб проводити матчі плей-оф. Умовно, маємо 12 команд. З 1 по 8 вони розігрують між собою ці турнірні позиції, а з 9 по 12 клуби змагаються за виживання, тобто серед них визначається, хто відправиться виступати у Першу лігу. Але тоді, подібно до Кубка Стенлі, потрібно грати до двох-трьох перемог аби повністю відповідати правилам плей-оф. Особисто я не бачу у запропонованому варіанті чистої системи плей-оф».

«Три команди виходять наверх турнірної таблиці, четверта та п’ята команди грають з сьомою. Тоді де клуб, який зайняв шосту позицію? Де спортивний принцип? Можливо, шоста команда відстає на якісь умовні 3 очки по забитих та пропущених м’ячах, але її аж ніяк не можуть позбавити права участі в єврокубках. Подібна система розіграшу є зручною для перших трьох команд, які гратимуть між собою, що і для представників телебачення добре. Особисто я, говорю чисто про спортивний принцип, повністю абстрагуючись від імен команд та всього іншого» – пояснив тренер.

«Приєднуюсь до клубної позиції львівських «Карпат» щодо 16-ти команд. У такій великій державі, як Україна, мати 12 клубів у Прем’єр-лізі насправді дуже мало. Подібна практика спостерігалась і в Білорусі. Спочатку чемпіонат скоротили до 12 команд, потім проходили період різних варіантів: ділились на шістки, грали у 3 кола. При цьому, всюди порушувався спортивний принцип. Найбільш придатна система до слова «чемпіонат» – 2 кола по 15 матчів, також, додаються кубкові та єврокубкові ігри. «Карпати» пропонували, як проміжний етап, збільшити кількість клубів спочатку до 14 команд. Два-три клуби, котрі готові за всіма критеріями вийти з Першої ліги – збільшать кількість команд, що виступають у Лізі Парі-Матч. А вже через рік повернутись до звичного варіанту із 16-ма командами».

«Цю позицію підтримує і луцька «Волинь». Віталій Кварцяний теж висловився щодо оптимальної системи із 16-ма командами. Не можу не погодитись із його думками про те, що за інших варіантів втрачається регіональний принцип чемпіонату України. Скоро взагалі може звестись до того, що буде проходити чемпіонат Київської області. Як можна, маючи 24 області, звести весь український футбол, грубо кажучи, в одну. А що тоді робити іншим? Як можна говорити про подальший розвиток футболу? Звідки черпати підживлення для команд?» – розповідає головний наставник львівських «Карпат».

«Леонід Кучук поставив правильне питання про стратегію розвитку чемпіонату. Повністю погоджуюсь з ним; спочатку потрібно виробити цю стратегію: чого ми хочемо, куди йдемо та які кроки потрібно зробити для досягнення результату».

«Коли мене запитали, я сказав, що із запропонованих варіантів, найбільш близьким для мене є четвертий, у три кола. Якщо брати перспективу розвитку чемпіонату, потрібно повертатись до 16 команд. Для цього необхідно робити проміжні кроки вже зараз. Не може бути сьогодні 12, а завтра 16 команд. Чемпіонат Прем’єр-ліги це не той формат, з яким можна постійно експериментувати, дивитись, якщо не підійде один, то на наступний рік придумаємо щось інше» – підсумував Олег Анатолійович.