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Bild намерен бойкотировать Кубок Конфедераций из-за цензуры в России

Немецкое издание недовольно правилами аккредитации иностранных журналистов

  • 25.04.2017 17:23
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Метки
bild.de
© bild.de

Известное немецкое издание Bild заявило о намерении бойкотировать Кубок Конфедераций, который должен состояться в России.

Немцы недовольны правилами аккредитации иностранных журналистов на турнир. Издание утверждает, что на журналистов, аккредитованных на Кубок Конфедераций, будет наложен ряд ограничений. В частности, они должны будут писать только о футбольных матчах, а на их передвижение даже в свободные дни будет ограничено.

«Bild бойкотирует путинский турнир», – гласит заголовок материала.

Поединки Кубка конфедераций пройдут в Москве, Санкт- Петербурге, Казани и Сочи с 17-го июня по 2-е июля.

Источник — Bild

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