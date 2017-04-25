Bild намерен бойкотировать Кубок Конфедераций из-за цензуры в России

Известное немецкое издание Bild заявило о намерении бойкотировать Кубок Конфедераций, который должен состояться в России.
Немцы недовольны правилами аккредитации иностранных журналистов на турнир. Издание утверждает, что на журналистов, аккредитованных на Кубок Конфедераций, будет наложен ряд ограничений. В частности, они должны будут писать только о футбольных матчах, а на их передвижение даже в свободные дни будет ограничено.
«Bild бойкотирует путинский турнир», – гласит заголовок материала.
Поединки Кубка конфедераций пройдут в Москве, Санкт- Петербурге, Казани и Сочи с 17-го июня по 2-е июля.
Источник — Bild
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