Bild намерен бойкотировать Кубок Конфедераций из-за цензуры в России

Известное немецкое издание Bild заявило о намерении бойкотировать Кубок Конфедераций, который должен состояться в России.

Немцы недовольны правилами аккредитации иностранных журналистов на турнир. Издание утверждает, что на журналистов, аккредитованных на Кубок Конфедераций, будет наложен ряд ограничений. В частности, они должны будут писать только о футбольных матчах, а на их передвижение даже в свободные дни будет ограничено.

«Bild бойкотирует путинский турнир», – гласит заголовок материала.

Поединки Кубка конфедераций пройдут в Москве, Санкт- Петербурге, Казани и Сочи с 17-го июня по 2-е июля.