Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Динамо нацелилось на защитника Трабзонспора

Угур Демирок попал в сферу интересов киевского клуба

  • 25.04.2017 16:38
  • 1009 просмотров
  • 2 комментария
Метки
forumunuz.com. Угур Демирок
© forumunuz.com. Угур Демирок

Киевское «Динамо» интересуется 28-летним центральным защитником «Трабзонспора» Угуром Демироком.

Турецкий клуб готов расстаться со своим игроком за €3 миллиона. Контракт Демирока с «Трабзонспором» истекает в мае 2018-го года.

В текущем сезоне Угур провел за «Трабзонспор» 26 матчей во всех турнирах, где забил 5 мячей и отдал 1 голевую передачу.

Также футболистом интересуется «Краснодар».

Источник — #FootballHub

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    M-E-S-S-E-R
      M-E-S-S-E-R, 25.04.2017 17:06
    +3
    Кадар+Пантич+Демирок.... + ще 5-7 маловідомих захисників... Схоже, забивати голи буде Морозюк і Антунеш!
    Ссылка
    H4des
      H4des, 25.04.2017 17:08
    -1
    M-E-S-S-E-R, 25.04.2017 17:06
    Кадар+Пантич+Демирок.... + ще 5-7 маловідомих захисників... Схоже, забивати голи буде Морозюк і Антунеш!
    Суркиса и Реброва забыл добавить.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.