Динамо нацелилось на защитника Трабзонспора

Киевское «Динамо» интересуется 28-летним центральным защитником «Трабзонспора» Угуром Демироком.
Турецкий клуб готов расстаться со своим игроком за €3 миллиона. Контракт Демирока с «Трабзонспором» истекает в мае 2018-го года.
В текущем сезоне Угур провел за «Трабзонспор» 26 матчей во всех турнирах, где забил 5 мячей и отдал 1 голевую передачу.
Также футболистом интересуется «Краснодар».
Источник — #FootballHub
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.