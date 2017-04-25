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Женская сборная Украины узнала соперников по отбору на ЧМ-2019

Украинские футболистки сыграют с Данией, Швецией, Венгрией и Хорватией

  • 25.04.2017 15:53
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ФФУ
© ФФУ

25 квітня у швейцарському Ньйоні відбулася процедура жеребкування групового етапу кваліфікації чемпіонату світу-2019, фінальна частина якого відбудеться у Франції.

Напередодні жеребкування 35 команд були розподілені у п’ять кошиків згідно їх розташуванню у рейтингу УЄФА (Україна – на 16-му місці із 28.579 балами).

У підсумку, Україна, яка була у третьому кошику посіву, опинилася у групі 4 і посперечається за путівку на мундіаль із жіночими командами Швеції, Данії, Угорщини та Хорватії. 

Склад усіх груп кваліфікації ЧС-2019:

Група 1: Англія, Росія, Уельс, Боснія та Герцеговина, Казахстан
Група 2: Швейцарія, Шотландія, Польща, Білорусь, Албанія
Група 3: Норвегія, Нідерланди, Ірландія, Словаччина, Північна Ірландія
Група 4: Швеція, Данія, УКРАЇНА, Угорщина, Хорватія
Група 5: Німеччина, Ісландія, Чехія, Словенія, Фарерські острови
Група 6: Італія, Бельгія, Румунія, Португалія, Молдова
Група 7: Іспанія, Австрія, Фінляндія, Сербія, Ізраїль

Переможці семи груп складуть компанію Франції у фінальній стадії європейської першості. Чотири кращих володарі других місць за результатами матчів з першою, третьою та четвертою командами груп зіграють в матчах плей-офф. Ця стадія складатиметься з двох раундів по два матчі і визначить ще одного учасника ЧС-2019 від зони УЄФА. Стикові матчі пройдуть у жовтні і листопаді 2018 року.

Источник — Федерация футбола Украины

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