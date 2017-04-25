Зидан покинет Реал, если не выиграет Лигу чемпионов или Примеру

Руководство мадридского «Реала» намерено расстаться с главным тренером команды Зинедином Зиданом, если он в этом сезоне не выиграет Лигу чемпионов или чемпионат Испании.
«Сливочные» уже присматриваются к кандидатам на пост нового тренера клуба. Среди вероятных преемников Зидана – Йоахим Лев, Антонио Конте и Маурисио Почеттино.
В полуфинале Лиги чемпионов «Реал» сыграет против «Атлетико».
Источник — As.com
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