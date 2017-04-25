ФЕРНАНДИНЬО: «Нам нельзя падать духом»

Полузащитник «Манчестер Сити» Фернадиньо считает, что Габриэлу Жезусу нужно полностью восстановить игровую форму, прежде чем возвращаться на поле.
20-летний нападающий получил серьёзное повреждение во время матча с «Борнмутом», проходившего 13 февраля, но успешно восстанавливается и уже возобновил тренировки в Академии «Сити».
Жезус немедленно заявил о себе в первых матчах в Манчестере, поразив ворота «Вест Хэм Юнайтед» и «Суонси», и понятно, почему болельщики с нетерпением ждут скорого возвращения форварда.
Однако его товарищ по команде Фернандиньо призвал к осторожности: «Габриэл скоро вернётся в строй, но мы должны быть терпеливы: восстановление после таких повреждений требует времени.
Мы знаем, что когда Габриэл будет готов, то сделает всё для наших побед – он важный игрок команды».
Фернандиньо подытожил выступление «горожан» в полуфинале Кубка Англии: «Мы хорошо начали матч с «канонирами», забили гол и создали ещё несколько моментов, но всё-таки потерпели поражение и выбыли из турнира.
Однако падать духом нельзя: в четверг предстоит важнейший дерби в рамках АПЛ, и мы должны бороться за место, которое обеспечит нам участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне.
Главной причиной нашего поражения были два гола «Арсенала». Возможно, в чём-то противнику повезло: мы боролись за голы с первых минут, владели мячом, прессинговали «канониров», но, к сожалению, пропустили второй мяч в свои ворота».
«Манчестер Юнайтед», расположившийся на пятой строке турнирной таблицы, отстаёт от «Манчестер Сити» только на одно очко, поэтому поединок четверга может оказаться решающим в борьбе за первые четыре места.
Фернандиньо добавил: «Это ключевой матч, «Юнайтед» идёт следом за нами и выиграл свой матч в прошлое воскресенье».
«Мы провели равное количество матчей, и обе команды будут бороться за место в Лиге чемпионов 2017/18.
Думаю, что по интенсивности матч будет походить на встречу с «Арсеналом»: обе команды будут биться за победу, и я надеюсь, что в этот раз удача будет на нашей стороне».
Фернандиньо уверил болельщиков, что о его физической форме беспокоиться не нужно: «Я в порядке и к четвергу надеюсь быть готовым выйти на поле и бороться за три очка».
Источник — ФК Манчестер Сити
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.