Арьен РОББЕН: «Я буду скучать по Ламу»

Нет времени, чтобы перевести дух. После обидного вылета из четвертьфинала Лиги чемпионов против мадридского «Реала», «баварцев» ждёт следующая большая задача. В Бундеслиге Рекордмайстер находится в шаге от защиты чемпионского титула, в Кубке Германии мюнхенцам в среду предстоит полуфинал против дортмундской «Боруссии». «Я люблю большие важные матчи. Ради таких игр и живет футболист. Я в предвкушении», - сказал Арьен Роббен в интервью Баварии ТВ.

В интервью клубному каналу Роббен поделился мнением о предстоящем суперматче: «Это будет жаркая игра», - считает 33-летний вингер, который хочет непременно выйти в финал. Для этого его команде «нужно будет выложиться на максимум, ведь победитель будет лишь один».

Арьен Роббен о…

…вылете из Лиги чемпионов: «Разочарование было очень, очень велико. Нам не в чем упрекнуть себя, в Мадриде мы отдали все силы, показали очень хорошую игру. По ходу того матча было принято несколько решений не в нашу пользу».

…кубковом матче с Дортмундом: «Это будет жаркий матч. Я уверен, что если мы выложимся на сто процентов, то сможем снова их победить. Я уверен в наших силах, мы должны выложиться на максимум, ведь победитель будет лишь один».

…своём становлении: «На тренировках и в матчах я выкладываюсь на все сто процентов. Это заложено в моем характере. Талант это не всё, тебе нужен ещё правильный менталитет. Я убежден, что я смог стать тем, кем я стал, благодаря тому, что я всегда отрабатывал на максимум, всегда старался стать лучше и получить оптимальный результат».

…предстоящем завершении карьеры Филиппа Лама: «Нужно с пониманием относиться к его решению. Конечно очень жаль, вместе с Филиппом я играю восемь лет, мы всегда хорошо понимали друг друга. Я немного расстроен тем, что он завершает карьеру, я буду скучать по нему.