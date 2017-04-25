Антонио КОНТЕ: «Было нелегко провести сезон на таком уровне»

В середине важнейшей, по мнению Антонио Конте, недели сезона главный тренер «синих» повторил, что команда ещё не выполнила свою работу.

В выходные «Челси» вышел в финал Кубка Англии, и теперь главный тренер «синих» говорит о необходимости набрать 15 очков, которые обеспечат команде победу в чемпионате. В преддверии сегодняшнего матча с «Саутгемптоном» Конте рассматривает достижения текущего сезона в контексте конкретного момента.

«Мы, игроки и клуб, должны гордиться, – говорит Конте. – Было нелегко провести сезон на таком уровне, выйти в финал Кубка Англии и вести борьбу за победу в АПЛ до последнего».

«Мы добились этого только благодаря своей работе. Работа, работа и ещё раз работа. Для меня и для игроков было важно понять, что в будущем без такой работы будет очень тяжело оказаться в подобной ситуации».

«Но мы должны знать, что мы проводим хороший сезон. Он уже стал хорошим сезоном, но мы хотим, чтобы он стал фантастическим сезоном. Единственный способ сделать это —постараться одержать победу».

Н'Голо Канте сыграл важную роль в успехе «Челси». Полузащитник «синих» получил признание своих коллег-футболистов в воскресенье, выиграв премию PFA «Игрок года». Конте вспомнил события прошлого лета.

«Н'Голо был нашей целью. Я был очень рад, что мы достигли этой цели на трансферном рынке. Мы правильно потратили эти деньги».

«Также важно понимать, что есть игроки с выдающимся талантом, которые забивают голы, и эти игроки очень важны, но если вы верите в футбольные принципы, в команду, то важно иметь хороший баланс в составе. Важно, чтобы в команде были яркие таланты, но также важны игроки вроде Н'Голо, кто очень хорошо и сильно играет в отборе, кто бьется и усердно работает на команду».

«Когда строится команда, необходимо иметь баланс талантов, людей, которые усердно работают, чтобы пытаться стать лучше и найти правильное сочетание».

Конте также ответил на тему того, способен ли Канте в будущем стать капитаном команды.

«Это скрытый лидер! Н'Голо молод. Он может стать лучше в этом аспекте. Когда ты переходишь в такую большую команду, как «Челси», и это твой первый сезон, очень тяжело общаться и демонстрировать лидерские качества. Но я думаю, что он тихий лидер, лидер на поле, который является хорошим примером».

«Он не из тех игроков, которые любят говорить. Он не похож на Джона Терри по индивидуальным качествам. С годами он может прибавить в этом аспекте. Полученная им в этом сезоне награда может придать ему огромную уверенность».