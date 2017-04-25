В чемпионате Боливии зрители увидели редкий гол. Вратарь «Боливара» Матиас Дитуро поймал мяч в собственной штрафной и тут же выбил его вперед. Его визави, голкипер «Сан Хосе» Карлос Эмануэль Франко, не успел вернуться к свои воротам. «Боливар» в итоге победил – 3:1.

К слову, Дитуро умеет не только забивать. В 2014-м он установил рекорд: в высшем дивизионе своей страны он отразил 7 пенальти (из 8) в течение одного чемпионата. Ни в одной лиге мира подобным достижением не может похвастать ни один вратарь.