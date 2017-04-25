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ВИДЕО ДНЯ. Вратарь забил гол из своей штрафной

В чемпионате Боливии забили необычный гол

  • 25.04.2017 14:52
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futbolsapiens.com. Матиас Дитуро
© futbolsapiens.com. Матиас Дитуро

В чемпионате Боливии зрители увидели редкий гол. Вратарь «Боливара» Матиас Дитуро поймал мяч в собственной штрафной и тут же выбил его вперед. Его визави, голкипер «Сан Хосе» Карлос Эмануэль Франко, не успел вернуться к свои воротам. «Боливар» в итоге победил – 3:1. 

К слову, Дитуро умеет не только забивать. В 2014-м он установил рекорд: в высшем дивизионе своей страны он отразил 7 пенальти (из 8) в течение одного чемпионата. Ни в одной лиге мира подобным достижением не может похвастать ни один вратарь.
 

 

 

Источник — Sport.ua

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