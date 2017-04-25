Спартак возвращает мотивацию и два дерби за неделю для ЦСКА

С небес на землю

Уступив крупно «Ростову», «Спартак» потерпел первое поражение весной. Сложно было предвидеть, что после яркой победы над «Зенитом» команда Массимо Карреры с треском провалит выездную встречу с подопечными Ивана Данильянца.

«Красно-белым» не хватило желания и мотивации, и это уже вопросы к тренерскому штабу. Слишком рано московская команда посчитала себя чемпионом. Теперь гандикап от ЦСКА составляет семь очков, при этом «Спартак» в ближайшее воскресенье будет противостоять «армейцам» в их логове. Разумеется, это будет ключевая игра для «Спартака», в которой «красно-белым» важно не проиграть.

Но до воскресного дерби команду Массимо Карреры ожидает непростой домашний поединок с «Уралом». «Шмели», одержавшие весной пять побед в семи матчах, после скандальной встречи с «Зенитом» очень злы и хоть потеряли из-за дисквалификаций нескольких важных исполнителей, намерены дать бой лидеру. Так что «Спартаку», в состав которого возвращается после травмы Зе Луиш, предстоит показать свои лучшие качества, чтобы одержать необходимую перед дерби победу.

«Спартак» - «Урал»

25 апреля, 19:30. Москва, «Открытие Арена»

Арбитр: Владимир Сельдяков

Котировки БК «Олимп»

П1 - 1.17 Х - 6.90 П2 - 20.00

Ориентировочные составы:

«Спартак»: Ребров – Джикия, Таски, Кутепов – Ещенко, Фернандо, Зобнин, Комбаров – Самедов, Промес, Зе Луиш

«Урал»: Заболотный – Кулаков, Балажиц, Динга, Данцев – Димитров, Ломакин, Павленко, Лунгу – Коробов – Ильин

Не сыграют: Макеев, Адриано (оба травмированы), Глушаков (дисквалификация) – Хозин, Манучарян, Чантурия (все травмированы), Бикфалви, Павлюченко, Емельянов (все дисквалифицированы)

Московское дерби

Очень непростая неделя предстоит команде Виктора Гончаренко. Сначала ЦСКА сыграет с «Локомотивом», а затем уже в выходные встретится в куда более значимом поединке со «Спартаком». Оба матча «армейцы» проведут дома, и это, безусловно, большой плюс для московской команды.

Если отталкиваться от результатов ЦСКА в весенней части сезона под руководством Виктора Гончаренко, отмечу, что после определенного прогресса «красно-синие» сбавили обороты, и сейчас не особо радуют качеством игры. Двухматчевую серию без побед москвичи прервали во встрече с «Уфой», которую «армейцы» обыграли с большим трудом.

Очень неплохо «Локомотив» выглядит весной. Конечно, не все получается у команды Юрия Семина, но то, что «железнодорожники» стали сильнее себя же образца первой части сезона, факт. «Локомотив» стабилен (всего одно поражение в семи матчах) и мало пропускает, если не брать во внимание последнюю игру с «Амкаром», в которой главный арбитр «начудил», своими ошибочными решениями поучаствовав в двух мячах в ворота Гильерме.

В первом круге, напомню, «Локомотив» минимально одолел ЦСКА в родных стенах благодаря голу Майкона.

ЦСКА – «Локомотив»

26 апреля, 19:30. Москва, «ВЭБ Арена»

Арбитр: Сергей Карасев

Котировки БК «Олимп»

П1 - 1.97 Х - 3.22 П2 - 4.33

Ориентировочные составы:

ЦСКА: Акинфеев – В. Березуцкий, Васин, А. Березуцкий – Фернандес, Дзагоев, Вернблум, Натхо, Тошич – Витиньо, Ионов

«Локомотив»: Гильерме – Янбаев, Пейчинович, Квирквелия, В. Денисов – Тарасов, И. Денисов – Майкон, Фернандеш, Миранчук – Ари

Не сыграют: Еременко, Щенников (оба дисквалифицированы) – Чорлука (травма)

Все матчи 25-го тура: