Олексій ГУЦУЛЯК: «Не жалію про те, що повернувся в Україну»

Юний форвард «Карпат» – про минулий і наступний тури, а також про відсутність ностальгії за сонцем Іспанії.

– Олексію, у післяматчевому інтерв’ю Ви сказали, що «Волинь» мала перевагу над «Карпатами» лише до перерви, хоча, як здалося багатьом, лучани атакували ледь не всі 90 хвилин (і статистика це підтверджує), а експерти визнали найкращим гравцем поєдинку воротаря Боровика...

– Я не зовсім те мав на увазі: я говорив про те, що до перерви ми не створювали моментів, а суперник – навпаки. Можна навіть сказати, що підопічні Кварцяного тоді загнали нас на свою половину поля. Того, що вони переважали, більше володіли м’ячем, частіше били по воротах і т.д., я не заперечував. Після перерви ми відсунули гру від своїх воріт, свідчення цьому – жовті картки лучан.

– У роздягальні Ваш воротар не висловлював претензії – мовляв, чому так часто дозволяли мене «розстрілювати»?

– Ні. Насправді Євген тільки на полі такий емоційний, часто окриками коригує дії партнерів. У роздягальні він дуже спокійний і ніколи ні до кого не має претензій.

– Це була свідома тактика «Карпат» – віддати ініціативу чи вона виникла в ході поєдинку з огляду на логіку подій?

– Друге: за передматчевим планом, ми мали володіти м’ячем, атакувати. Просто так вийшло що провели швидкий гол і відійшли назад. Можливо, занадто явно відійшли.

– Після цієї перемоги Ваша команда віддалилася від зони вильоту на шість очок. Можна зітхнути з полегшенням?

– Є таке відчуття. Бо вже звикли існувати з відчуттям напруженості, яка не залишає навіть на тренуваннях. Тепер зможемо трохи розслабитись і спробувати більше пограти для глядачів.

– Погоджуєтеся з думкою, що львів’яни переграли значно молодших лучан насамперед завдяки трьом досвідченим футболістам, а саме – Худобяку, Гладкому й тому ж Боровику.

– На мою думку, нам просто більше пощастило, ніж лучанам. У них же так само є класні гравці з досвідом! Хоча, звичайно, не можу заперечувати велику роль у команді Ігоря, Олександра та Євгена.

– Наступного туру на «Карпати» очікує виїзд до Кропивницького. Тамтешня «Зірка», як з’ясувалося цими вихідними, крім того, що вміє грати швидко й організовано, схильна до жорсткої силової боротьби.

– Коли чесно, гру зі «Сталлю» не дивився. Ми ще не починали готуватися до цього виїзду, але не сумніваюся, що наш наставник «розбере» опонента, пояснить, як нам йому протистояти. До кінця тижня маємо час на підготовку.

– Ви в Україні вже третій місяць після повернення з Іспанії. Часто згадуєте Піренеї?

– Інколи. Не жалію про те, що повернувся. Вважаю, це був правильний крок. Мені добре у Львові й комфортно у «Карпатах».