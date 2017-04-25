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Адріан ПУКАНИЧ: «Живу в Донецьку, немає сенсу їхати звідти»

Экс-хавбек «Шахтеря» - про свою кар’єру, життя в Донецьку та плани на майбутнє

  • 25.04.2017 14:07
  • 1090 просмотров
  • 7 комментария
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fpl.ua
© fpl.ua

Екс-півзахисник Шахтаря та збірної України розповів про свою кар’єру та сьогодення.

– Чим зараз займаєтеся?
– Їздив додому на Закарпаття – зустрічати Паску. Хотів своїй доньці показати, як святкують ця свято на Західній Україні. Тут цікаві традиції.

– А проживаєте де?
– По прописці – в Донецьку. Й більшість часу проводжу саме там.

– Чому в Донецьку?
– Там сім’я, житло. Нема сенсу їхати звідти та й нема куди.

– Хіба не страшно? Там же війна.
– Давайте без Донецька і без політики.

– Вже визначилися, чи продовжуватимете професійну кар’єру?
– Не знаю, якщо чесно. Своєї перспективи як гравця я не бачу. Нема на те шансів. Я зимою їздив в Полтаву, де мене хотів бачити тренер Ярошенко. Говорили з президентом і домовлялися, що паралельно з грою піду на тренерські курси й принесу клубу користь в цьому плані. Один одному потиснули руки, але через кілька тижнів президент змінив своє рішення. На цьому й завершилася наша співпраця.

– Зараз у пошуках клубу?
– Ні, я нічого не шукаю. Бачу, яка ситуація з футболом в Україні. Знаю свій вік – на старших досвідчених гравців не дуже надіються та вірять в нашій країні. Тому вже й не надіюся.

– Ви з Закарпаття, але в 16 років потрапили в «Шахтар». Як так вийшло?
– Був турнір серед областей і саме в той період академія «Шахтаря» збирала свій випуск. Вони вибрали мене і ще кількох футболістів. Ми приїхали на збір – двох з нас залишили. Було видно, що хлопці із Західної України – більш технічні, а зі Східної – більш масивні, фізично сильні. Я приїхав такий худощавий, а там всі – дуже мускулисті. Важко було з ними грати. Мусив пройти час, аби довести тренерам, що гідний там бути.

– Важко було людині з Західної України звикнути до Сходу?
– Важливо було вивчити російську мову, що мені вдалося за рік-другий. Тоді все краще пішло: і відношення, і все решта.

– Обов’язково було російську вчити?

– Українською важче – в академії більшість хлопців були зі Східної України. Коли з 20 людей 15 говорить російською, то хоч-не-хоч треба підлаштовуватися під більшість. Можу сказати, що ніхто не мав нічого проти того, що я з Західної України, «мадяром» не називали.

– А бандерівцем?
– Ні-ні. Всі знали, що бендери – то не Закарпаття.

 

Источник — Трибуна

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Комментарии
    gljdah
      gljdah, 25.04.2017 14:10
    +1
    Странное интервью... Чьё производство, интересно?
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    prosyanuk
    online
      prosyanuk, 25.04.2017 14:13
    +1
    пациент неизлечим! пускайте газ!
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    turist86
      turist86, 25.04.2017 14:16
    +3
    Пуканич, вертайся додому!
    Кобін і Кополовець теж із Закарпаття, теж вікові і не дуже перспективні, але ж у ДНР не проживають
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    Dima Any
      Dima Any, 25.04.2017 14:19
    +1
    "що бЕндери – то не Закарпаття " - він так сказав чи ви так написали ?
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    spartakus7777777
    online
      spartakus7777777, 25.04.2017 14:30
    0
    і що цікаво...."інтерв'ю" дали українською......хоча даний ресурс на 99 відсотків є російськомовним...а для чого? Щоб показати українця таким собі безхребетним лошком.......що є характерним для російських ЗМІ... очевидно, що цього "інтерв'ю" насправді не було... .а хто є замовником цієї інформаційної провокації - питання риторичне.....
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    timmyc
    online
      timmyc, 25.04.2017 14:32
    0
    Адріан ВАТАНИЧ
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    seregka1991
    online
      seregka1991, 25.04.2017 14:37
    0
    Пуканыч до сих пор в моем сердце как герой Украины, когда жопой забил сам себе в нашем "классико")
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