Новый-старый дизайн футболок Ливерпуля

«Ливерпуль» в следующем сезоне готовится отмечать 125-летие со дня основания. Поэтому новый дизайн домашней формы выполнен в стиле 1970-х, но имеет и ряд отличий.
Во-первых, красный цвет более насыщенный, чем у футболок, в которых команда выступает в последнее время. Во-вторых, на логотипе клуба добавлена надпись «125 лет».
Выездная форма будет белой, но с тонкими красными полосками:
Кстати, многие болельщики надеялись, что «юбилейная» форма будет выполнена в самых первых цветах «Ливерпуля», бело-синих, и даже «одели» Джеррарда в такую необычную футболку:
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