Ньюкасл возвращается в АПЛ

«Нюкасл Юнайтед» за два тура до окончания сезона в Чемпионшипе оформил повышение в классе. Вчера команда, которую тренирует небезызвестный Рафаэль Бенитес, обыграла «Престон» (4:1) и на 8 очков оторвалась от ближайшего преследователя.

Теоретически «сороки» могут выйти в Премьер-лигу и с первого места, ведь от лидирующего «Брайтона» их отделяет 4 очка.

Владельцем клуба является Майк Эшли, британский миллиардер, владелец сети спортивных магазинов Sports Direct. Он приобрел «Ньюкасл Юнайтед» в 2007-м, а уже на следующий год выставил на продажу. Однако покупателей не нашлось, и Эшли до сих пор остается владельцем клуба.

«Сороки» вылетели из АПЛ по итогам прошлого сезона, но, как видим, сумели быстро вернуться в элиту английского футбола.