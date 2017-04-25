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Ньюкасл возвращается в АПЛ

Команда за два тура до финиша Чемпионшипа оформила повышение в классе

  • 25.04.2017 13:21
  • 553 просмотров
  • 2 комментария
Метки
ФК Ньюкасл
© ФК Ньюкасл
«Нюкасл Юнайтед» за два тура до окончания сезона в Чемпионшипе оформил повышение в классе. Вчера команда, которую тренирует небезызвестный Рафаэль Бенитес, обыграла «Престон» (4:1) и на 8 очков оторвалась от ближайшего преследователя.
 
Теоретически «сороки» могут выйти в Премьер-лигу и с первого места, ведь от лидирующего «Брайтона» их отделяет 4 очка. 
 
Владельцем клуба является Майк Эшли, британский миллиардер, владелец сети спортивных магазинов Sports Direct. Он приобрел «Ньюкасл Юнайтед» в 2007-м, а уже на следующий год выставил на продажу. Однако покупателей не нашлось, и Эшли до сих пор остается владельцем клуба.
 
«Сороки» вылетели из АПЛ по итогам прошлого сезона, но, как видим, сумели быстро вернуться в элиту английского футбола.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Omega78
    Omega78, 25.04.2017 14:05
    +1
    Рад за Ньюкасл. Отличная команда. С возвращением!
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    gljdah
      gljdah, 25.04.2017 14:11
    0
    Omega78, 25.04.2017 14:05
    Рад за Ньюкасл. Отличная команда. С возвращением!
    Справедливость восторжествовала!
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