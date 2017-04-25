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Интер предложил Симеоне четырехлетний контракт

Руководство «Интера» намерено переманить аргентинца на Аппенины

  • 25.04.2017 12:16
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Reuters. Диего Симеоне
© Reuters. Диего Симеоне

Руководство «Интера» по-прежнему заинтересовано в услугах главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне.

Китайский холдинг Suning Group предлагает специалисту 4-летний контракт, условия по зарплате может выдвинуть сам Симеоне. Также тренеру будет предоставлен большой трансферный бюджет.

Будущее Симеоне в «Атлетико» будет зависеть от итогового выступления команды в Лиге чемпионов. В полуфинале «Атлетико» сыграет с «Реалом».

«Интер» также рассматривает кандидатуру главного тренера «Ромы» Лучано Спаллетти, чей контракт истекает по окончании сезона-2016/17.

 

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