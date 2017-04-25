СЕЛЕЗНЕВ: Мечтаю сыграть на Донбасс-Арене и стать лучшим бомбардиром

31-летний форвард хотел бы однажды вернуться в чемпионат Украины.
— Уже думали, что будет после Турции? Сейчас модно доигрывать в Китае.
— Жизнь покажет. Смотря, когда позовут, в 37 уже не поеду, закончу к тому моменту.
— Мечта вернуться на «Донбасс-Арену» ещё актуальна?
— Осталось две мечты до конца карьеры – сыграть на «Донбасс-Арене» и закончить в «Днепре». А ещё мне нужно забить чуть больше 10 голов в чемпионате Украины, чтобы стать лучшим бомбардиром в его истории.
Источник — Чемпионат
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