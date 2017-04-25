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СЕЛЕЗНЕВ: Мечтаю сыграть на Донбасс-Арене и стать лучшим бомбардиром

Форвард «Карабюкспора» - о своих футбольных мечтах

  • 25.04.2017 11:48
  • 520 просмотров
  • 4 комментария
Метки
fcdnipro.ua. Евгений Селезнев
© fcdnipro.ua. Евгений Селезнев

31-летний форвард хотел бы однажды вернуться в чемпионат Украины.

— Уже думали, что будет после Турции? Сейчас модно доигрывать в Китае.
— Жизнь покажет. Смотря, когда позовут, в 37 уже не поеду, закончу к тому моменту.

— Мечта вернуться на «Донбасс-Арену» ещё актуальна?
— Осталось две мечты до конца карьеры – сыграть на «Донбасс-Арене» и закончить в «Днепре». А ещё мне нужно забить чуть больше 10 голов в чемпионате Украины, чтобы стать лучшим бомбардиром в его истории. 

Источник — Чемпионат

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Комментарии
    icebeer
      icebeer, 25.04.2017 11:52
    -2
    Комилец млять.
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    Сергей Бук
      Сергей Бук, 25.04.2017 12:05
    -2
    А что мешает. Хоть сегодня иди играй на Донбасс Арене
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    seregka1991
      seregka1991, 25.04.2017 12:07
    -1
    10 голов в чемпионате Украины, чтобы стать лучшим бомбардиром в его истории. - Кто знает, это правда?
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    jimmi1986
      jimmi1986, 25.04.2017 12:07
    -2
    И это дно будет лучшим в истории...
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