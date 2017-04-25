Андрей ЛУНИН: «Матч против Шахтера - важнейший в сезоне»

Вратарь «Днепра» Андрей Лунин рассказал о своих ожиданиях перед предстоящим полуфиналом кубка Украины против «Шахтера»:

- Матч против «Шахтера» можно назвать важнейшим для нас в текущем сезоне. «Шахтер» - команда профессионалов. Они на каждую игру настраиваются одинаково серьезно, поэтому я не думаю, что нам стоит рассчитывать на послабление в игре соперника, учитывая их усталость после «Динамо».

Обыграть «Шахтер» в Харькове? Дмитрий Михайленко говорит, что нужно верить в свои силы. Нет ничего невозможного. Даже самые сильные иногда проигрывают. Не только для меня лично, но и для всей нашей молодой команды выход в финал Кубка был бы настоящим достижением. Ведь наши результаты весной – это плод усердной и правильной работы на тренировках. Плюс большое желание показать себя.

В Харькове я еще не играл, но сам стадион, как по мне, шикарный. Надеюсь, что будет хорошая атмосфера на матче «Шахтер» - «Днепр», - отметил голкипер «Днепра».

Напомним, матч «Шахтер» - «Днепр» пройдет на ОСК «Металлист» в Харькове 26 апреля. Билеты на полуфинал Кубка Украины уже в продаже в кассах стадиона и онлайн на сайте «горняков».