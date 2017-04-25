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Андрей ЛУНИН: «Матч против Шахтера - важнейший в сезоне»

Голкипер «Днепра» - о предстоящем поединке против «Шахтера» в Кубке Украины

  • 25.04.2017 11:37
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ФК Карпаты. Андрей Лунин
© ФК Карпаты. Андрей Лунин
Вратарь «Днепра» Андрей Лунин рассказал о своих ожиданиях перед предстоящим полуфиналом кубка Украины против «Шахтера»:
 
- Матч против «Шахтера» можно назвать важнейшим для нас в текущем сезоне. «Шахтер» - команда профессионалов. Они на каждую игру настраиваются одинаково серьезно, поэтому я не думаю, что нам стоит рассчитывать на послабление в игре соперника, учитывая их усталость после «Динамо». 
 
Обыграть «Шахтер» в Харькове? Дмитрий Михайленко говорит, что нужно верить в свои силы. Нет ничего невозможного. Даже самые сильные иногда проигрывают. Не только для меня лично, но и для всей нашей молодой команды выход в финал Кубка был бы настоящим достижением. Ведь наши результаты весной – это плод усердной и правильной работы на тренировках. Плюс большое желание показать себя.
 
В Харькове я еще не играл, но сам стадион, как по мне, шикарный. Надеюсь, что будет хорошая атмосфера на матче «Шахтер» - «Днепр», -  отметил голкипер «Днепра».
 
Напомним, матч «Шахтер» - «Днепр» пройдет на ОСК «Металлист» в Харькове 26 апреля. Билеты на полуфинал Кубка Украины уже в продаже в кассах стадиона и онлайн на сайте «горняков».
 

Источник — ТК Футбол

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