Компромиссам места нет. Обзор 26-го тура Первой лиги

Похоже, в послепасхальную неделю команды заключили «пакт о нападении»: ни один из поединков очередного тура первенства не завершился мировой. Снова чаще побеждали гости, шесть выигрышей против трех «хозяйских». При этом стоит отметить, что команды, одолевшие соперников в родных стенах, все же больше выглядели фаворитами своих пар, чем большинство тех, кто добывал виктории на чужих полях.
«Гостевые нежданчики»
После четырех туров без побед долгожданные, в первую очередь руководством клуба, три очка добыл «Черкасский Днепр». Кто знает, проиграй команда Вадима Евтушенко еще раз, не оборвалось ли бы терпение у импульсивного президента черкасчан?.. Но Евтушенко удалось взять баллы там, где от него этого мало кто ожидал: в Киеве, в матче с «Оболонью-Бровар». Скепсис по поводу такого возможного успеха уже на первых минутах развеял Скепский, заодно прервавший и трехматчевую безголевую серию своей команды. Хозяевам не помог даже герой предыдущего матча Василий Продан.
Вернулась на победную поступь «Буковина». После поражения в 25-ом туре от «Ингульца» (0:1) команда Олега Ратия посреди недели в перенесенном матче 19-го тура обыграла аутсайдера «Тернополь» (4:0), а в субботу добыла минимальную победу над «Арсеналом». Этими двумя матчами начал новую «сухую» серию и 21-летний кипер черновчан Олег Мозиль.
«Полтава» жаждала справедливости и очков в матче с «Гелиосом». Игра, между прочим, проходила на том же стадионе, на котором отказался играть «Шахтер». До сих пор травы на нем местами вообще нет, тем не менее, встреча состоялась, и «солнечные» увезли волевую победу. В составе «Полтавы» единственный мяч забил молодой лидер защиты Алексей Ковтун, для которого это первый гол в сезоне. Зимой, напомним, он пробовался в «Ворскле», но Василию Сачко не подошел.
Состоялась в этом туре и принципиальная встреча команд, борющихся за право остаться в Первой лиге. 15-й «Николаев» на выезде встречался с 16-ми «Сумами». Разрыв между ними составлял всего два очка и в случае победы хозяева вырывались бы из зоны вылета. Но они зря уповали на помощь родных стен. Николаевцы благодаря дублю Виктора Берко добыли победу и немного обезопасили от зоны уже себя. Теперь «Николаев» будетготовиться к полуфинальному поединку Кубка Украины против киевского «Динамо», который состоится 26-го апреля.
Хотя, если речь идет о грандах Первой лиги, преимущество своего поля имеет весьма относительное значение. Например, проблемной «Скале» даже свой газон не помог во встрече с «Колосом». Хотя… Казалось бы, проблем у команды Руслана Костышина возникнуть не должно, но не тут то было. Стрыйчане оказали сопротивление и всеми силами попытались отобрать очки у коваливской команды. Подопечным Романа Гнатива удалось даже сравнять счет в поединке. Но за 10 минут до конца встречи лучший бомбардир «Колоса» Александр Бондаренко забил свой второй гол в матче и, оформив дубль, принес гостям победу.
Потрепал нервы фавориту и «Ингулец». Команда Владимира Мазяра вышла вперед и должна была спокойно доводить дело до победы, но петровцам удалось сравнять счет в середине первого тайма. А уже на 36-й минуте ровенская команда осталась в меньшинстве: Орловский за три минуты умудрился получить две желтые карточки. Однако подопечные Сергея Лавриненко дома и в большинстве не сумели не только выиграть, они не удержали даже ничейный результат. Во втором туре подряд отличился центрбек «Вереса» Сергей Борзенко, его гол на 92-й минуте принес команде победу.
«Когда встречают не хлебом-солью, а голами»
Непростую, но все же победу добыл дома лидер - «Ильичевец». Мариупольцы принимали «Нефтяник-Укрнефть» и, несмотря на огромное количество атак, забить им удалось лишь раз. Сергей Яворский отличился своим дебютным голом в этом сезоне. После матча тренер ахтырской команды Владимир Кныш признал, что «Ильичевец» победил заслужено. Александр Севидов сделал ответный реверанс и похвалил соперника, отметив, что в его составе «отчаянно играли настоящие гладиаторы».
У кого на спасение уже остались только мизерные шансы, так это у «Тернополя», команда идет на последнем месте в таблице, и перспектив почти не видно. В 26-м туре она вернулась ни с чем из Горшних Плавней, что и говорить «Горняк-Спорт» в новом году демонстрирует очень неплохие результаты.
«Десна» продолжила удерживать за собой второе место и после этого тура. В номинально домашнем матче на столичной «Оболонь Арене» хозяева переиграли «Авангард». Героями встречи и авторами мячей стали ветераны команды: 36-летний защитник Вадим Мельник и 29-летний форвард Владимир Лысенко, который за два дня до игры как раз отметил свое 29-летие. Кстати Лысенко забивает во втором туре подряд (в прошлом расписался в воротах «Колоса»).
Иван АНДРЕЙЧЕНКО
Первая лига. 26-й тур
21 апреля, пятница
«Оболонь-Бровар» — «Черкасский Днепр» — 0:1
Гол: Скепский, 3.
22 апреля, суббота
«Арсенал» — «Буковина» — 0:1
Гол: Илюк, 65.
«Ильичевец» — «Нефтяник-Укрнефть» — 1:0
Гол: Яворский, 75.
«Полтава» — «Гелиос» — 1:2
Голы: Ковтун, 69 — Семенец, 41, Кравченко, 82.
«Сумы» — «Николаев» — 1:2
Голы: Яровенко, 47 — Берко, 24, 28.
«Горняк-Спорт» — «Тернополь» — 2:0
Голы: Корольков, 25, Шевчук, 29.
Удаление: Музыка (Т), 88.
«Десна» — «Авангард» — 2:0
Голы: Мельник, 30, Лысенко, 90+1.
23 апреля, воскресенье
«Скала» — «Колос» — 1:2
Голы: Баранов, 70 — Бондаренко, 17, 80.
«Ингулец» — «Верес» — 1:2
Голы: Медведев, 27 — Козьбан, 14, Борзенко, 90+2.
Удаление: Орловский (В), 36.
Источник — Sport.ua
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