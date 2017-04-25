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Сергей ПАЛКИН: «Шахтер двумя руками за плей-офф»

Генеральный директор донецкого клуба - о новом формате чемпионате

  • 25.04.2017 10:48
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  • 1 комментария
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Shakhtar.com. Сергей Палкин
© Shakhtar.com. Сергей Палкин

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин поделился мнением о формате сезона УПЛ.

«Несмотря на то, что пока решение по формату следующего чемпионата не принято, мы все равно двумя руками за третий вариант проведения соревнований, при котором добавляются матчи плей-офф — за попадание в Лигу Европы и в борьбе за выживание.

Таким образом, интерес к турниру будет повышаться не только потому, что «Шахтер» и «Динамо» за сезон встретятся как минимум четыре раза, но и потому, что у остальных команд будет мотивация в борьбе за позиции — будь то зона Лиги Европы, седьмое место или зона вылета.

Что касается увеличения количества участников премьер-лиги до 16 команд, то такую возможность не вижу смысла даже рассматривать, поскольку инфраструктура большинства перволиговых коллективов и близко не соответствует уровню элитного дивизиона», – сказал Палкин.

Ранее президент УПЛ Владимир Генинсон заявил, что в чемпионате Украины появится плей-офф.

 

Источник — zbirna.com

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Комментарии
    thebestfarmer
      thebestfarmer, 25.04.2017 11:08
    -2
    у вас взагалі не має ніякої інфраструктури,ви бомжі,а диктуєте умови
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