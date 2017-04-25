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СЕЛЕЗНЕВ: «Луческу не будет без причины портить себе репутацию»

Форвард «Карабюкспора» и сборной Украины поддержал наставника «Зенита»

  • 25.04.2017 10:39
  • 593 просмотров
  • 1 комментария
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championat.com
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По мнению Селезнева, Луческу не зря жалуется в России на судейство.

«Я посмотрел несколько игр «Зенита» — заметил не очень хорошее судейство. Я вам объясню одну вещь. У Луческу может быть только одна репутация – репутация топ-тренера. Лично с ним работал и могу сказать, что Мирча – очень сильный тренер, это доказывали результаты «Шахтера» при конкуренции «Динамо», «Днепра» и «Металлиста».

Не хочу обидеть «Спартак» или еще кого-то, но Луческу — опытный и мудрый человек, и говорить без причины он не станет. Зачем ему портить собственную репутацию? Если Мистер видит чёрное, он называет это чёрным», - сказал Селезнев.

Источник — Чемпионат

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Комментарии
    jekavayp
    online
      jekavayp, 25.04.2017 10:55
    0
    Судьи, федерация, судьи, мальчики, длинная трава, судьи, трамвай(идущий на таран), судьи, мынедома, московские судьи
    Ну я вот даже не знаю,
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