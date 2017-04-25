Игорь КУТЕПОВ: «Днепр заслуживает уважения»

Вратарь «Металлиста» и «Динамо» 1980-90-х годов Игорь Кутепов прокомментировал матчи 26-го тура чемпионата Украины.

- Оправдало ли ожидания главное украинское дерби?

- Мне кажется, нет. В этом матче «Шахтер» был на голову выше «Динамо».

- Чего не хватило киевлянам для более удачного результата?

- Наверное, мастерства.

- Интрига в золотой гонке исчерпана?

- Безусловно.

- В то время как гранды выясняли отношения на «Олимпийском», «Заря» на своем поле неожиданно уступила «Черноморцу». Сказалась недооценка соперника?

- Да не сказал бы. Давая прогноз на этот матч, я подчеркнул, что «Черноморец» обыграл подряд «Шахтер» и «Александрию». Обе победы заслуживают высокой оценки: горняки - снова чемпионы, а александрийцы декларируют задачу пробиться в Лигу Европы. Так что говорить о недооценке соперника неуместно.

Дело в другом. Наверное, «Черноморец» подрос. В прошлом сезоне молодые ребята не добивались результата, однако со временем качество их игры обернулось количеством очков. Считаю, что одесситы на правильном пути. «Морякам» раньше многих снизили зарплаты - видимо, в «Черноморце» понимали, к чему все идет в нашем футболе.

Учитывая, что «Металлиста» в Харькове уже нет, я сейчас симпатизирую одесскому клубу, ведь в нем выступает сразу пятеро наших воспитанников. Плюс мне импонирует работа Александра Бабича, который еще в бытность футболистом харьковской команды отличался честной, бескомпромиссной и надежной игрой. Наверное, такой же он и как тренер, раз подопечные за него стоят горой.

Это хорошо, что когда у «Черноморца» возникла череда неудач, Бабича не убрали с тренерского поста. И он доказал свою состоятельность. На мой взгляд, одесситы сейчас заслуженно входит в группу ведущих команд элиты. Играют здорово.

- Многие считают, что «Черноморец» наконец-то обрел мужской характер, и теперь может огорчить кого угодно…

- Одесситы показывали хорошие игры еще в прошлом году. В составе одесской команды были в основном сосредоточены молодые ребята, часто допускавшие ошибки. Сейчас все они возмужали, приобрели опыт - вот и наметился прогресс. И когда они выходят на поле, у них уже не трясутся коленки - они играют в футбол! Они это умеют!

Знаю я и взгляды Бабича на футбол - учились с ним вместе на тренерских курсах. Его команда играет, а не отбивается. И пытается навязывать свой стиль. Это ей удается.

- Поединок «Александрия» - «Олимпик» назвали игрой за шесть очков. А такие поединки, как правило, отличаются упорной борьбой.

- Счет говорит сам за себя. Все же «Александрия» - более опытная и сыгранная команда, чем «Олимпик», в котором все время происходят кадровые изменения. Отмечу и тренера александрийцев Владимира Шарана, который давно работает с командой. «Александрия» отличается стабильностью, в чем заслуга не только тренерского штаба и футболистов, но и руководства клуба.

- Прогнозируя матч «Сталь» - «Звезда», вы угадали победный для команды из Каменского исход. За счет чего «сталевары» отстояли три очка?

- Во-первых, они играли дома. А во-вторых, каменчанам была необходима победа. Мои предчувствия были основаны на том, что «Сталь» и «Звезда» по своему уровню примерно одинаковы. Но нынешней весной команда из Каменского стала набирать очки чуть ли не в каждом матче.

- «Днепр» вас удивил?

- (Уверенно). Да. И я рад за эту команду. Она еще во времена моей игровой карьеры относилась к категории наших друзей-соперников. У моего «Металлиста» и «Днепра» были особые отношения. За прошедшие с тех пор годы и у нас, и у днепрян были звездные периоды в биографии, чего, увы, нет сейчас.

А ведь Днепр - прекрасный футбольный город. Несмотря на трудности, его главная команда все же держится на плаву, заслуживая добрых слов. Молодые ребята стараются, бьются и побеждают. Дай Бог, чтобы так продолжалось и дальше.

Хотя будет очень обидно, если в соответствии с регламентом «Днепр» опустится в первую лигу. Это будет несправедливо. Как мне кажется, руководителям нашего футбола нужно пойти на уступки, отдав дань уважения много сделавшему для его развития «Днепру». Ведь сколько футболистов из этого клуба защищало цвета разных сборных - не сосчитать!

Если владелец отказался от клуба, это не должно ставить крест на его будущем. Жаль, что все у «Днепра» так сложилось. Ведь есть и другие люди, которым клуб не может быть безразличен, так как представляет Украину, область, город.

- Похоже, в весенней части чемпионата «Карпаты» наконец-то нашли свою игру. В чем вам видятся причины турнирного прогресса львовян?

- Я всегда говорил, что у них - хороший подбор футболистов. Но чтобы достоверно знать, что происходит в команде, нужно в ней находиться. Скажу лишь, что сегодня у «Карпат» один из лучших составов в премьер-лиги. Кроме того, они всегда отличались особым, галицким, характером. Это мы видим и в нынешнем чемпионате, который для львовской команды складывается непросто…