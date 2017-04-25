Месси возвращает интригу в Примере, Севилья не отпускает Атлетико

Предупреждения: Ресио (13), Мангаля (39), Льоренте (45), Парехо (62), Хуан Карлос (70), Перес (70).

Мягко говоря, не самый зрелищный матч выдали мадридский «Атлетико» и каталонский «Эспаньол». Это мадридско-барселонское противостояние не сравнится с «эль класико», однако команды еще решают свои турнирные задачи, так что понаблюдать за игрой могло быть интересно.

Правда, получилось иначе. Уже с первых минут команды играли на равных, не желая уступать инициативу сопернику. Это никак не влияло не количество атак на ворота соперника – их в первом тайме зритель почти не увидел. Чего стоит только один удар в створ ворот за первый тайм.

На помощь мадридцам, как всегда, пришел угловой – отличился Гризманн.

«Эспаньол», который и до того не блистал в атакующих действиях, наверное, смирился с этим результатом, откровенно доигрывая матч. «Атлетико» же сохраняет третью позицию в турнирной таблице Примеры – все борьба еще впереди.

Гол: Антуан Гризманн 73

«Эспаньол»: Диего Лопес, Виктор Санчес, Херар Морено, Фелипе Кайседо (Лео Баптистау 62), Аарон Кариколь, Хосе Хурадо (Хосе Антонио Рейес 82), Давид Лопес, Хави Лопес (Марк Наварро 82), Хави Фуэго, Пабло Пьятти, Диего Рейес

«Атлетико»: Ян Облак, Диего Годин, Филипе Луис, Коке, Антуан Гризманн, Сауль Ньигес, Фернандо Торрес (Томас Тейе 46), Янник Феррейра-Карраско (Кевин Гамейро 65), Габи, Стефан Савич, Хосе Мария Хименес

Об этом матче сказано много… Тонны информации о рекордах Месси, статистике «Барселоны» в «эль класико» и уровне игры «Реала» после очной встречи «Реала» и «Барселоны» обрушились, как тропический дождь на любителей футбола.

Предупреждения: Фелипе Кайседо 30, Пабло Пьятти 63, Виктор Санчес 90+2 - Диего Годин 27, Сауль Ньигес 57

«Эль класико» получился жарким, каким он давно не был. Месси, который еще в начале матча получил по лицу локтем Марсело, стал настоящим героем этой игры. И в этом что-то есть – настоящему охотнику к лицу шрамы. После всей той критике, что Месси мог прочитать о себе в прессе и Интернете, Лео показал – он еще что-то, да может. Луис Энрике после матча назвал Лео лучшим футболистом в истории.

А было все так… Каталонцы были вынуждены играть без дисквалифицированного Неймара, к тому же чисто психологически – «Барселона» была в более трудном положении, чем «Реал», который свой матч ЛЧ на неделе выиграл. «Барселона» -- нет. Посему каталонцы покинули Лигу чемпионов и Примера – это тот турнир, где каталонцы еще могут за что-то побороться.



Пользуясь не лучшим психологическим состоянием «Барсы», «Реал» уже с первых минут принялся атаковать ворота каталонцев, но стартовый натиск Мадрида вскоре сменился контролем игры «Барселоны». Конечно, мадридцев не устраивала игра «вторым» номером, так что «лос бланкос» приложили максимум усилий, чтобы вернуть себе игровую инициативу, все чаще атакуя ворота соперника. Это дало результат – «Реал» вышел вперед в счете после стандарта. Отличился даже не Роналду или Бензема – но добивании сыграл Каземиро.

Через несколько мгновений «подбитый» Месси восстановил паритет в матче. Можно себе представить, что происходило в раздевалке команд, ведь на перерыв «Реал» и «Барселона» ушли с ничейным счетом.

На второй тайм команды вышли «заряженными» и обменивались опасными атаками, которые, однако, не привели к голу. Стоит отметить отличную игру вратарей обеих команд.

Но на 73-й минуте Навас уже ничего не смог поделать с ударом Ракитича. Хорват принял мяч перед штрафной и технично пробил в угол. Страсти закипали.

Нервы не выдержали у Рамоса, который за грубый подкат в центре поля получил прямую красную карточку.



«Наказание слишком жестокое. Я не собирался причинять вред. В моем понимании футбола это желтая карточка. Я совершил запоздалый подкат, но не было контакта и намерения атаковать Лионеля Месси. Он сыграл хорошо - подпрыгнул. Вы можете пересмотреть момент, я его даже не коснулся», - заявил Рамос по поводу инцидента.





Согласен Рамос или нет, но поле он был обязан покинуть. Факт удаления Серхио только разозлил мадридцев. Они принялись еще большими силами атаковать, Зидан сделал замену, выпустив на поле Хамеса и замена эта «сыграла». Три минуты понадобилось колумбийцу, чтобы забить гол.

Мадридцы играли на победу – теперь она была так близка, оставалось забить лишь один гол… Это и сыграло злую шутку с «лос бланкос». Подопечные Зидана так увлеклись атаками, что проспали контратаку «Барселоны» и гол Месси за несколько секунд до конца игры. 500 гол аргентинца за «Барселону». Лучшего времени для такого юбилея не придумаешь.

Один из самых жарких «класико» последних лет закончился победой «Барсы». Теперь «Реал» и «Барселона» имеют поровну очков в турнирной таблице и даже, несмотря на то, что у «сливочных» еще игра в запасе – абсолютно ясно, что интриге в Примере быть. Нас ждет интересная концовка чемпионата.

Голы: Каземиро, 28, Хамес Родригес, 86 - Лионель Месси, 33. 90+2, Иван Ракитич, 73

«Реал»: Кейлор Навас, Даниэль Карвахаль, Марсело, Начо Фернандес, Серхио Рамос, Лука Модрич, Гарет Бэйл (Марко Асенсио, '39), Каземиро (Матео Ковачич, '70), Тони Крооc, Карим Бензема (Хамес Родригес, '82), Криштиану Роналду

«Барселона»: Марк-Андре тер Штеген, Жерар Пике, Самюэль Юмтити, Хорди Альба, Пако Алькасер (Андре Гомеш, '70), Андрес Иниеста, Иван Ракитич, Серхи Роберто, Серхио Бускетс, Лионель Месси, Луис Суарес

Предупреждения:Каземиро, 12. Матео Ковачич, 81. - Самюэль Юмтити, 39. Лионель Месси, 90+3.