Месси возвращает интригу в Примере, Севилья не отпускает Атлетико

В четырех последних играх Примеры андалусийская «Севилья» не может переиграть «Гранаду» - 3 поражения и одна ничья в активе у «рохи-бланкос». И это при огромной разнице очков в турнирной таблице.
Однако матч 33-го тура прервал эту негативную тенденцию для команды Сампаоли.
Началась игра с травмы Матье Сонье, который покинул поле на носилках. Через несколько секунд «Севилья» воспользовалась неким сумбуром в рядах «Гранады», забив дебютный гол в поединке.
Еще один гол севильцы забили в начале второго тайма, хотя то, что в ворота «Гранады» влетело лишь два мяча – большая удача. Подопечные Самполи почти 30 раз пробивали по воротам Очоа (12 ударов пришлось в створ). «Гранада» на это ответила скромными 9 ударами по воротам и двумя в створ.
Очередное поражение «Гранады» значительно уменьшает шансы «насридов» не вылететь в этом сезоне. И даже эмоциональность нового тренера «Гранады» Тони Адамса никак не помогает одному из самых слабых коллективов в этом сезоне Примеры.
Встречу «Малаги» и «Валенсии» с трудом можно было бы назвать поединком с высоким градусом. Для обеих команд сезон Ла Лиги во многом закончен – если не случится ничего экстраординарного, то едва ли «Малага» или «Валенсия» вылетят из высшего испанского дивизиона.
Поэтому матч прошел в весьма спокойном темпе – ни одна из команд не форсировала событий и лишь всплеск активности «Малаги» под конец первого тайма помог «анчоусам» выйти вперед. Ресио и Сандро под занавес первого тайма забили по голу, тем самым, обеспечив «Малаге» максимально комфортное преимущество.
Ко всем неприятностям «Валенсии» добавилась еще и травма Гарая, который после столкновения с форвардом «Малаги» Сандро Рамиресом потерял сознание и покинул поле на носилках. Как потом оказалось – все обошлось. У футболиста лишь небольшое сотрясение мозга.
«Валенсия» уступает «Малаге», после 33-х туров занимая 12-е место.
Мягко говоря, не самый зрелищный матч выдали мадридский «Атлетико» и каталонский «Эспаньол». Это мадридско-барселонское противостояние не сравнится с «эль класико», однако команды еще решают свои турнирные задачи, так что понаблюдать за игрой могло быть интересно.
Правда, получилось иначе. Уже с первых минут команды играли на равных, не желая уступать инициативу сопернику. Это никак не влияло не количество атак на ворота соперника – их в первом тайме зритель почти не увидел. Чего стоит только один удар в створ ворот за первый тайм.
На помощь мадридцам, как всегда, пришел угловой – отличился Гризманн.
«Эспаньол», который и до того не блистал в атакующих действиях, наверное, смирился с этим результатом, откровенно доигрывая матч. «Атлетико» же сохраняет третью позицию в турнирной таблице Примеры – все борьба еще впереди.
«Эль класико» получился жарким, каким он давно не был. Месси, который еще в начале матча получил по лицу локтем Марсело, стал настоящим героем этой игры. И в этом что-то есть – настоящему охотнику к лицу шрамы. После всей той критике, что Месси мог прочитать о себе в прессе и Интернете, Лео показал – он еще что-то, да может. Луис Энрике после матча назвал Лео лучшим футболистом в истории.
А было все так… Каталонцы были вынуждены играть без дисквалифицированного Неймара, к тому же чисто психологически – «Барселона» была в более трудном положении, чем «Реал», который свой матч ЛЧ на неделе выиграл. «Барселона» -- нет. Посему каталонцы покинули Лигу чемпионов и Примера – это тот турнир, где каталонцы еще могут за что-то побороться.
Пользуясь не лучшим психологическим состоянием «Барсы», «Реал» уже с первых минут принялся атаковать ворота каталонцев, но стартовый натиск Мадрида вскоре сменился контролем игры «Барселоны». Конечно, мадридцев не устраивала игра «вторым» номером, так что «лос бланкос» приложили максимум усилий, чтобы вернуть себе игровую инициативу, все чаще атакуя ворота соперника. Это дало результат – «Реал» вышел вперед в счете после стандарта. Отличился даже не Роналду или Бензема – но добивании сыграл Каземиро.
Через несколько мгновений «подбитый» Месси восстановил паритет в матче. Можно себе представить, что происходило в раздевалке команд, ведь на перерыв «Реал» и «Барселона» ушли с ничейным счетом.
На второй тайм команды вышли «заряженными» и обменивались опасными атаками, которые, однако, не привели к голу. Стоит отметить отличную игру вратарей обеих команд.
Но на 73-й минуте Навас уже ничего не смог поделать с ударом Ракитича. Хорват принял мяч перед штрафной и технично пробил в угол. Страсти закипали.
Нервы не выдержали у Рамоса, который за грубый подкат в центре поля получил прямую красную карточку.
«Наказание слишком жестокое. Я не собирался причинять вред. В моем понимании футбола это желтая карточка. Я совершил запоздалый подкат, но не было контакта и намерения атаковать Лионеля Месси. Он сыграл хорошо - подпрыгнул. Вы можете пересмотреть момент, я его даже не коснулся», - заявил Рамос по поводу инцидента.
Согласен Рамос или нет, но поле он был обязан покинуть. Факт удаления Серхио только разозлил мадридцев. Они принялись еще большими силами атаковать, Зидан сделал замену, выпустив на поле Хамеса и замена эта «сыграла». Три минуты понадобилось колумбийцу, чтобы забить гол.
Мадридцы играли на победу – теперь она была так близка, оставалось забить лишь один гол… Это и сыграло злую шутку с «лос бланкос». Подопечные Зидана так увлеклись атаками, что проспали контратаку «Барселоны» и гол Месси за несколько секунд до конца игры. 500 гол аргентинца за «Барселону». Лучшего времени для такого юбилея не придумаешь.
Один из самых жарких «класико» последних лет закончился победой «Барсы». Теперь «Реал» и «Барселона» имеют поровну очков в турнирной таблице и даже, несмотря на то, что у «сливочных» еще игра в запасе – абсолютно ясно, что интриге в Примере быть. Нас ждет интересная концовка чемпионата.
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Автор — Яна Кустол, Sport.ua
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