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Александр ДЕНИСОВ: «Система безопасности на Олимпийском не работает»

Украинский журналист раскритиковал организацию матча «Динамо» - «Шахтер» (0:1)

  • 25.04.2017 09:04
  • 425 просмотров
  • 4 комментария
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footballua.tv. Александр Денисов
© footballua.tv. Александр Денисов
Ведущий программы «Великий футбол» на канале «Футбол 1» Александр Денисов рассказал об уровне безопасности на стадионе НСК «Олимпийский».
 
- Матч «Динамо» - «Шахтер» посетил представитель УЕФА. Визит был относительно финала Лиги Чемпионов в Киеве 2018-го года. Я думаю, что представитель УЕФА вряд ли остался доволен увиденным. Ведь мы понимаем: если пронести такой предмет, как огнетушитель, на матч остается возможным, то система безопасности, система контроля на НСК «Олимпийский» как не работала, так и не работает. Подобных инцидентов у нас была масса: например, стоит вспомнить матч с «Бешикташем». Огнетушитель же на стадион просто так не пронесешь, его никуда не спрячешь. Наблюдаем картину: фанаты заканчивают выпускать из него пену, а потом спокойно, будто так и договорено, отдают огнетушитель стюарду.
 
Второй момент — безопасность. На трибунах во время игры было далеко не спокойно. Вниз со второго яруса на болельщиков «Шахтера» летели файеры, и все это – при попустительстве стюардов. Более того, вся эта история закончилась самой настоящей дракой, потому что возмущенные фанаты снизу пошли наверх, так сказать, высказать свое мнение и не только людям из верхнего сектора. Это все превратилось в драку, которую разнимали секьюрити. Вот еще одно подтверждение того, что НСК «Олимпийский» на сегодняшний день представляет опасность; добавьте сюда еще неработающие турникеты и фашистскую символику на некоторых представителях ультрас. Выходит, у нас ничего не меняется — значит, это всех устраивает.
 

Источник — ТК Футбол

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Комментарии
    KIEWADIM
      KIEWADIM, 25.04.2017 09:23
    0
    А еще служба безопасности не предотвратила нападение фашистских молодчиков на официальных лиц парламента ДНР во время матча. Это вопиющий случай, который не должен оставаться безнаказанным. Свобода передвижения, не важно кого, будь то сепаратисты ,убийци или просто насильники - является основополагающей частью правового государства. -Добивал Пенисов
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    shacur83
    online
    shacur83, 25.04.2017 09:23
    -1
    Возможно! А мозг у тебя работаете еще?
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    berlinec
    online
      berlinec, 25.04.2017 09:50
    0
    После матча кроты ждали,когда же будет негативная реакция представителя УЕФА в прессе.Не выдержали и решили подлить масла в огонь.Вот же паскудные людишки,"трудятся"против страны,против города в котором сейчас живут.Горбатого могила исправит.
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    jekavayp
    online
      jekavayp, 25.04.2017 09:52
    0
    Как же видать у него подгорает что в Киеве будет финал ЛЧ, в то время как на Донбасс Арене Захар с Пушилиным первый урожай картошки собирать будут

    п.с. люди и мопеды проносили на сектор, и свиные головы
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