Александр ДЕНИСОВ: «Система безопасности на Олимпийском не работает»

Ведущий программы «Великий футбол» на канале «Футбол 1» Александр Денисов рассказал об уровне безопасности на стадионе НСК «Олимпийский».

- Матч «Динамо» - «Шахтер» посетил представитель УЕФА. Визит был относительно финала Лиги Чемпионов в Киеве 2018-го года. Я думаю, что представитель УЕФА вряд ли остался доволен увиденным. Ведь мы понимаем: если пронести такой предмет, как огнетушитель, на матч остается возможным, то система безопасности, система контроля на НСК «Олимпийский» как не работала, так и не работает. Подобных инцидентов у нас была масса: например, стоит вспомнить матч с «Бешикташем». Огнетушитель же на стадион просто так не пронесешь, его никуда не спрячешь. Наблюдаем картину: фанаты заканчивают выпускать из него пену, а потом спокойно, будто так и договорено, отдают огнетушитель стюарду.

Второй момент — безопасность. На трибунах во время игры было далеко не спокойно. Вниз со второго яруса на болельщиков «Шахтера» летели файеры, и все это – при попустительстве стюардов. Более того, вся эта история закончилась самой настоящей дракой, потому что возмущенные фанаты снизу пошли наверх, так сказать, высказать свое мнение и не только людям из верхнего сектора. Это все превратилось в драку, которую разнимали секьюрити. Вот еще одно подтверждение того, что НСК «Олимпийский» на сегодняшний день представляет опасность; добавьте сюда еще неработающие турникеты и фашистскую символику на некоторых представителях ультрас. Выходит, у нас ничего не меняется — значит, это всех устраивает.