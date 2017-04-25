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Массимилиано АЛЛЕГРИ: «Ювентус - не идеальная машина»

Наставник «Ювентуса» - о выступлении команды в нынешнем сезоне

  • 25.04.2017 08:56
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ФК Ювентус. Массимилиано Аллегри
© ФК Ювентус. Массимилиано Аллегри
Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри оценил результаты команды в текущем сезоне. 
 
- «Ювентус» — это не идеальная машина для побед, потому что нам всё ещё есть куда прибавлять. Хотя я признаю, что команда отлично проводит этот сезон. 83 очка за пять туров до конца в Серии А, финал Кубка Италии и полуфинал Лиги чемпионов — это довольно экстраординарно. 
 
Пока ещё слишком рано говорить о титуле, нам ещё играть с «Ромой», так что «Ювентус» не может считать себя чемпионом, пока у соперников остаются теоретические шансы. Мы ещё ничего не выиграли и должны двигаться от игры к игре», — цитирует Аллегри сайт «Ювентуса».
 

Источник — Euro-football

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