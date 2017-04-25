Массимилиано АЛЛЕГРИ: «Ювентус - не идеальная машина»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри оценил результаты команды в текущем сезоне.

- «Ювентус» — это не идеальная машина для побед, потому что нам всё ещё есть куда прибавлять. Хотя я признаю, что команда отлично проводит этот сезон. 83 очка за пять туров до конца в Серии А, финал Кубка Италии и полуфинал Лиги чемпионов — это довольно экстраординарно.

Пока ещё слишком рано говорить о титуле, нам ещё играть с «Ромой», так что «Ювентус» не может считать себя чемпионом, пока у соперников остаются теоретические шансы. Мы ещё ничего не выиграли и должны двигаться от игры к игре», — цитирует Аллегри сайт «Ювентуса».