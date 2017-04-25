Иван РАКИТИЧ: «Показали, что у нас есть характер»

Игрок «Барселоны» прокомментировал вчерашнюю победу над «Реалом».

- Месси не может никого удивить. Вы можете поставить его, где угодно, и он сможет вредить соперникам. Мы очень счастливы победе и за него, потому что он нам нужен.

Но мы должны продолжать. Мы выглядели лучше 11 на 11, чем 11 на 10 (после удаления Серхио Рамоса), и мы должны учиться быть спокойнее. Но мы показали, что у нас есть характер.