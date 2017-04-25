В следующем сезоне УПЛ будет плей-офф

24 апреля в Киеве в Доме футбола едва ли не впервые главные тренеры команд УПЛ в присутствии главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко обсуждали формат будущего чемпионата Премьер-лиги и календарь турнира с учетом пожеланий тренерского штаба сине-желтых.

Как будет жить наш футбол дальше? Каким будет новый чемпионат, календарь и формат турнира — об этом едва ли не впервые в истории Премьер-лиги говорили представители клубов элитного дивизиона в присутствии главных тренеров команд, а также главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко.

Встреча состоялась почти за круглым столом в Доме футбола. Прибыли все, кроме представителей «Днепра». Говорили больше двух часов о формате турнира и календаре. Телевизионный пул упоминали только вскользь, хотя телевизионщики с «2+2» и «Футбол 1» (официальные трансляторы чемпионата) на встрече тоже были. Впрочем, даже без обсуждения зависшего в воздухе такого резонансного вопроса на совещании президент УПЛ Владимир Генинсон успел похудеть на два килограмма.

Главный итог встречи — в новом чемпионате будет 12 команд. Теперь это уже подтвердилось официально. Главные причины такого вердикта: повышение интереса к чемпионату при таком количестве команд и ненадлежащее качество инфраструктуры большинства клубов Украины. По сути, формула чемпионата будет такой же, как в нынешнем сезоне, однако появятся игры плей-офф. Кто, с кем, и за какие места, осталось интригой. Владимир Генинсон попросил дать рабочей группе на принятие решения два рабочих дня.

«Шахтер», как главный инициатор реформы формата чемпионата, встречей остался доволен, при этом Паулу Фонсека убеждал после встречи журналистов, что свой вариант календаря и новшества по формату озвучивал с учетом интересов национальной сборной. «В основном же представляли наш формат и календарь чемпионата, конечно же, учитывая интересы сборной Украины. Это тоже очень немаловажный факт. „Шахтер“ принимает такую позицию, чтобы максимально учитывались интересы национальной команды», — сказал португальский специалист.

Его главный оппонент по тренерскому цеху — Сергей Ребров, два дня назад уступивший Фонсеке на «Олимпийском», с форматом чемпионата в 12 команд крайне не согласен. «Моя позиция не изменилась, я за то, чтобы расширить Премьер-лигу до 16-ти, в крайнем случае — до 14-ти команд и играть в два круга. Поэтому не вижу смысла обсуждать варианты, предложенные Премьер-лигой», — был настойчивым Ребров.

Как и ожидалось, однозначного и единого мнения по формату чемпионата в итоге не получилось. Мнения высказывались разные, даже вплоть с инициативой вернуть чемпионат с 16 командами. Вариант турнира с тремя кругами тоже рассматривался, но некоторые нюансы такие новшества застопорили.

Пока рабочая группа проведет бессонную ночь над окончательным вариантом формата нового чемпионата с играми плей-офф, главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко сообщил, что перед игрой отборочного турнира с финнами украинцы выедут на тренировочный сбор в Австрию, где сыграют 6 июня в Граце со сборной Австрии.

Кроме того, тренеры клубов дали согласие на зимний сбор для национальной команды. Глава Комитета национальных сборных ФФУ Мирон Маркевич поддержал идею главного тренера провести совместный сбор молодежной и национальных сборных. «Такого еще не было, это новинка и это нужно делать, — отметил Маркевич. — Потому что в молодежной сборной есть много игроков, которые уже стучатся в двери первой команды. А общий сбор позволил бы им эти двери быстрее открыть. Все-таки общение с Шевченко мотивирует молодежь. Есть, правда, и определенные нюансы. Не всегда клубы отпускают своих игроков в молодежные и юношеские сборные. Кроме дат УЕФА и ФИФА, есть еще множество юношеских турниров, которые проходят в Европе, но игроков туда клубы не пускают и тренеры вынуждены везти вторые составы. Это проблема, потому что нарушается система подготовки игроков в национальную сборную. Мы пытались решить этот вопрос».