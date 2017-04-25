Посев Шахтера в Лиге чемпионов зависит от Барселоны

Прикинем, какие перспективы при посеве на жеребьевке группового раунда Лиги чемпионов ждут Шахтер — без пяти минут победителя украинской Премьер-лиги. Напомним, что наш сильнейший клуб имеет прямую путевку в основную сетку ЛЧ. Второй призер, которым, судя по всему, будет Динамо, начнет турнир с третьей квалификации.

Топ-корзина посева ЛЧ формируется из чемпионов первых семи ассоциаций в таблице коэффициентов УЕФА, компанию которым составляет действующий обладатель трофея (во все времена он котировался и продолжает котироваться под первым номером).

Однако если победитель Лиги чемпионов параллельно станет триумфатором и в своем национальном первенстве, то освободившаяся вакансия достанется сильнейшему клубу восьмой в рейтинге страны. А Украина в пятилетнем цикле 2011—2016 таковой и является! Перед ней расположились Испания, Германия, Англия, Италия, Португалия, Франция и Россия.

В полуфиналах Лиги чемпионов встретятся Реал — Атлетико и Монако — Ювентус. Туринский клуб (+11 очков над Ромой), пожалуй, не отдаст первое место в Серии А. Значит, потенциальное место Шахтера в топ-корзине зависит от Реала, Атлетико и Монако.

В чемпионате Испании Барселона и Реал за пять туров до финиша имеют по 75 пунктов, плюс у мадридцев игра с Сельтой в запасе. Получается, горнякам не выгодно чемпионство Барселоны. Не устраивает их и победа в Лиге чемпионов Атлетико, который вряд ли ввяжется в борьбу за титул в Примере (-7 от лидеров). Вывод: будут болеть за Реал в обоих турнирах.

Во Франции — похожая ситуация. Монако и ПСЖ имеют по 80 очков за четыре тура до финиша (у монегасков в запасе игра с Сент-Этьеном). Вывод: Шахтеру на руку либо победа в Первой лиге Монако, либо неудача последнего в Лиге чемпионов.

Ну и, понятно, команду Фонсеки устраивает триумф Ювентуса в ЛЧ. Следим за развитием ситуации.

Если бы топ-корзина перед жеребьевкой группового раунда Лиги чемпионов-2017/2018 формировалась сегодня, она имела бы такой вид: победитель ЛЧ-2016/2017, Барселона, Бавария, Челси, Ювентус, Бенфика, Монако и Спартак.